赫見直排輪、滑步車！北市內湖輪狀車練習場 碰撞頻傳

台北市議員張文潔表示，市府設置輪狀車練習場立意良好，但缺乏相關的安全配套措施。（台北市議員張文潔提供）

2025/02/21 18:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市內湖區彩虹河濱公園內的「彩虹輪狀車練習場」（Pump Track），是全國最大也是台北市首座輪撞車練習場，台北市議員張文潔發現，練習場內頻傳相撞，有安全隱憂，且因設施不足容易衍生爭議，希望市府增設監視器、救護就醫動線，同時增設注意告示等設施，水利處表示，將於下週安排相關單位會勘後研議辦理。

張文潔指出，市府設置輪狀車練習場立意良善，但要深慮可能的風險，要有相關配套措施，以免陷市民於不義；近日她接獲民眾反映，練習場有安全隱憂，場地可使用的載具包含腳踏車、兒童滑步車、直排輪、滑板等，但各項運動的適合年齡不一、行徑速率也有差異，且運動過程中偶有非運動員闖入賽道，相當容易造成肢體碰撞。

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張文潔說，一旦碰撞後容易衍生爭議，包括現場缺乏存證設備，無佐證資料可提出仲裁；賽道規劃有不同類型、等級之分，但無實體分隔設計，不同賽道間可無障礙切換，自由賽道尾段會進入競速類型賽道，易生風險；動線也缺乏規範。她建議加裝監視器、規劃救護就醫動線，方便發生事故時，得以最快速度送醫，同時加強引導告示，非騎乘者的孩童和寵物應遠離賽道；也應在不同賽道間建立區隔。

水利處表示，針對議員提出的建議，涉及救護救護動線、現場告示牌面及設施調整等，將儘快於下週安排相關單位會勘，研議改善。

台北市議員張文潔表示，市府設置輪狀車練習場立意良好，但缺乏相關的安全配套措施。（台北市議員張文潔提供）

台北市議員張文潔表示，市府設置輪狀車練習場立意良好，但缺乏相關的安全配套措施。（台北市議員張文潔提供）

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