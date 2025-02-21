在巴黎教法國人唱台語版「島嶼天光」 劉展岳獲頒傑出貢獻獎

法國國立東方語言與文化學院台語教師劉展岳，在巴黎用法文教18歲法國年輕人唱台語版「島嶼天光」，獲教育部頒發「教育部推展本土語言傑出貢獻獎」。（記者廖振輝）

2025/02/21 15:00

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是世界母語日，法國國立東方語言與文化學院台語教師劉展岳，在巴黎用法文教18歲法國年輕人台語，教唱「島嶼天光」讓法國人了解太陽花運動及台灣的現在，教「黃昏的故鄉」助法國人了解台灣的歷史和文化，今（21）日獲教育部長鄭英耀頒發「教育部推展本土語言傑出貢獻獎」肯定。

劉展岳受訪表示，透過台語教學，讓法國人了解台灣和台灣文化，也讓法國年輕人了解台灣和中國不同國，還擴展到線上教授義大利、西班牙等歐洲學生，強調「有很多歐洲人想學台語」，鼓勵台灣年輕人珍視和學習自己的母語。

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最大獎「終身奉獻獎」得主是國立中央大學客家語文暨社會科學系榮譽教授羅肇錦，他是母語研究與復興的開拓者及領航員，指導數百名碩博士生，並擔任政府部門的語言諮詢顧問，將復育母語視為一生的使命與信仰，全心全力投入研究，為後代留下無價客家語文資產，貢獻深遠。他表示，政府將客語列入中小學必修，對客語傳承非常重要，會一本初衷繼續致力於客語師資培育和客語教學傳承，也希望學校公平公正開出客語師資缺。

教育部長鄭英耀以台語致詞表示，教育部自97年起，每年頒獎表揚對本土語言推展具重大貢獻的個人與團體，以彰顯獲獎者長期奉獻，累計已有6位終身奉獻獎、185位個人及48組團體獲獎，也肯定終身奉獻獎得主羅肇錦將推展客語作為一生使命，今年得主在醫療、藝文等領域推展本土語言，語言是文化，包括過去也關係未來，需要眾人長期共同的打拚，感謝今年11名獲獎者對母語推廣無私的付出與奉獻，強調母語傳承「有你們真好！」

教育部今日舉辦「114年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，除了終身奉獻獎羅肇錦，8名個人獎包括劉展岳、推動醫療台語的醫師朱子宏、守護泰雅族語言文化50多年的廖英助、台語主播林玉珍、專注台語語法研究的台灣師範大學副教授劉承賢、藍衫樂舞團團長鍾芳亷、客語薪傳師林伯殷、客家創作歌手劉慧卿；團體獎得主為台北市台灣語協會及杵音文化藝術團。

國立中央大學客家語文暨社會科學系榮譽教授羅肇錦，獲頒「終身奉獻獎」。（記者廖振輝攝）

教育部長鄭英耀21日出席「推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，在會中以台語致詞。（記者廖振輝攝）

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