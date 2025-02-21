林保署再開放林下經濟品項 納竹笙、七葉膽、台灣白及

林下經濟的新品項繳股藍又稱為七葉膽。（林保署提供）

2025/02/21 14:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕為活絡山村經濟，農業部林業及自然保育屬於2019年推動包含段木香菇、蜂蜜等林下經濟產品，產值已超過1.5億元，林保署今（21日）表示，林下經濟品項將再增加竹笙、俗稱七葉膽的絞股藍、台灣白及等作物品項，盼可更挹注山村經濟。

林保署原有的林下經濟作物品項包含段木香菇及木耳、森林蜂產品、台灣金線連、台灣山茶、馬藍及天仙果，近期再納竹笙、七葉膽、台灣白及等作物品項。

請繼續往下閱讀...

林保署表示，這次增加的品項涵蓋了高經濟價值與環境保護特色，充分發揮林地獨特的生態優勢，在林下生長環境中的中藥材、可食性蕈菇、或可作保健茶飲的原料植物，可為市場提供天然、無污染的產品。

林保署表示，林下經濟品項維繫森林生態與森林覆蓋度的前題下，增加林農短期收益並增加林地生物多樣性，每一品項都有建議最適種植面積，產品以品質佳為訴求，而非追求產量，生產利用都有提供技術規範作為準則，這次新增的3種品項，竹笙每公頃栽種面積建議為0.2公頃，七葉膽與台灣白及則是0.1公頃，都是不落地栽培。

林保署指出，竹笙為食用菌，分布在台灣全島的低海拔闊葉林；七葉膽則是分布在中低海拔山地森林，有南方人參的美譽，日本已利用七葉膽製作名為甘茶的保健飲料，台灣白及的假球莖乾燥後會做為中藥材，目前我國已建有台灣白及的組織培養繁植栽培體系，可大量繁殖種苗。

竹笙是非常受歡迎的食材，林保署也將其納入林下經濟可栽種的品項。（林保署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法