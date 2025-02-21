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    女媧主燈引熱議 中台灣元宵燈會閉幕倒數

    中台灣元宵燈會以女媧主燈最受歡迎。（記者張軒哲攝）

    中台灣元宵燈會以女媧主燈最受歡迎。（記者張軒哲攝）

    2025/02/21 15:03

    〔記者張軒哲／台中報導〕2025中台灣元宵燈會自2月8日開幕，將於23日閉幕，以全台唯一會「蛇」出來的主燈秀、國內單一場域最大的地方型燈會等亮點，吸引國內外各地遊客到訪，一睹引起熱議的女神「女媧」補天，隨著燈會進入倒數最後的週末，台中市政府觀旅局邀請民眾把握最後賞燈機會，揪親友來到中央公園欣賞璀璨燈海及精彩主燈秀，「再不來會後悔！」

    觀旅局長陳美秀表示，今年燈會歷經超過半年的研商、9大主題燈區的設計、近20個局處單位的協力，為大眾呈獻一場無與倫比的節慶盛會，有網友直言：「女媧美到我吹口哨」。

    陳美秀表示，中台灣元宵燈會一直以來都是台中年度盛事，每年都能吸引大量遊客來訪，今年燈會還沒閉幕就突破400萬人次，儼然已成為中台灣指標性的節慶活動。

    觀旅局表示，市府提供假日接駁服務，週六、日可於台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹火車站）搭乘免費接駁車直抵會場，下車即賞燈。來台中賞燈也不用怕餓，「蛇も市」主題市集每逢假日有百攤以上商家進駐，各類熟食、輕食、異國風味甜點任君選擇，還有療癒植栽、糕餅好禮、手飾配件、手繪明信片等文創商品讓遊客遊逛，吃得盡興。

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