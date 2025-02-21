南迴科普列車從屏東開到台東 兩縣800位師生共襄盛舉

「南迴科普列車」開抵台東金崙火車站，台東學生在車廂內玩科學遊戲。（記者黃明堂攝）

2025/02/21 14:41

〔記者黃明堂／台東報導〕國家科學及技術委員會、大葉大學及國立台東大學合作辦理「2025南迴科普列車」，今（21）日首次將列車開抵金崙火車站，由台東縣長饒慶鈴及屏東縣長周春米帶領兩縣孩子，進行「國境之南 迎曦科學列車」啟航交接儀式，現場有參加科普列車活動的兩縣共近800位師生共襄盛舉。

以往科普列車開到屏東後，只從台東站北上出發，少了南迴的行駛路段安排，今年首次開進南迴串起雙東，從屏東潮州、枋寮、金崙到台東火車站串連在一起，首次達成科普環島列車，台東縣長饒慶鈴及屏東縣長周春米帶領兩縣共800名師生進行交流活動。許多參與活動的小朋友都是第一次參加在火車站玩科學，並搭乘列車繼續挑戰科普實驗。

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縣府教育處說明，此次南迴科普列車活動在金崙及台東站共設有超過40個體驗攤位，由寶桑國中、新生國中及台東大學的師生們共同準備規劃，提供往來遊客及大王、大南、東成、利嘉、嘉蘭、賓茂、新興及介達國小等學生進行科普體驗活動。體驗攤位主題分別以卑南族農耕智慧與生態科學、海洋科學與阿美族文化為主，從日常生活到在地的環境保育的有趣活動內容，讓科學學習與學生生活更加契合。

國家科學及技術委員會「南迴科普列車」，今天從屏東潮洲開抵台東金崙火車站，台東縣長饒慶鈴（右）及屏東縣長周春米同框。（記者黃明堂攝）

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