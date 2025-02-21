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    健保30週年 賴清德：3Q健保也要正視這些挑戰

    總統賴清德21日出席健保30年永續研討會開幕式，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德21日出席健保30年永續研討會開幕式，並在會中致詞。（記者廖振輝攝）

    2025/02/21 12:40

    〔記者邱芷柔／台北報導〕總統賴清德今（21日）出席「健保30週年永續研討會」，強調全民健保不僅僅是醫療制度，更是改變過去窮人因貧困無法就醫的窘境、維護社會公平的重要機制，他指出，健保制度經過30年傳承，獲得全民高度支持，除面對超高齡化、少子化、新科技挑戰，還有專科醫師短缺等問題，必須尋求永續發展之道，讓健保持續守護國人健康。

    全民健保開辦至今即將邁入30週年，台北政經學院基金會舉辦「健保30週年永續研討會」，今起一連兩天在台灣大學公共衛生學院登場，董事長黃煌雄致詞時指出，台灣2020年起進入人口負成長，今年更邁入超高齡社會，每5人就有1位65歲以上長者，高齡化推升健保支出，少子化則削弱收入，衝擊世代公平，加上醫療科技日新月異，價格昂貴，部分機構自費醫療占比超過40%，違背健保初衷，並加劇資源不均。

    賴清德致詞時指出，「就像今天活動的背板設計，仔細看的話，寫的不僅僅是健保30，而是健保3Q！」健保制度30年來發揮種種功能，就像是一座護國神山，保護每一個國人的健康，是社會重新分配的重要的制度，然而除了感謝，也要正視健保目前的挑戰，並尋求永續發展之道，讓健保走得更遠、覆蓋更多人。

    賴清德提到，在全民健保推動之前，許多家庭因為貧困無法就醫，甚至影響到孩子的未來，他舉例，釋證嚴法師在花蓮創立慈濟醫學中心，台南企業家許文龍從小立下三個願望，其中之一就是為貧困的人建醫院，在在顯示當時社會急迫的醫療平權需求。

    賴清德說，當年民進黨積極推動健保制度，並感謝當時的李登輝總統、連戰院長、張博雅署長順應民意，成功實現了全民健保。如今，台灣的健保涵蓋率達98-99%，幾乎是全球最高，從感冒治療到器官移植、癌症治療等，健保涵蓋範圍也是全球第一，也因此讓台灣連續多年榮登全球醫療照護指數（Health Care Index）第一名。

    賴清德也說，儘管健保有許多成效並贏得國際支持，但歷經30年，也存在不少問題，除了黃董事長所提到的超高齡化、少子化、新科技帶來的挑戰外，過去醫界「內、外、婦、兒」專科人才競爭激烈，但如今卻難以招募醫師，長期若得不到解決，非民眾之福。期待透過研討會尋求健保永續之道，成為推動下一代健保制度改革的動力，讓健保能永續、照顧更多人。

    總統賴清德（中）、衛福部長邱泰源（左二）21日出席健保30年永續研討會開幕式，並與前衛生署長張博雅（左五）、葉金川（右五）、楊志良（左四）、涂醒哲（左三）、前衛福部長邱文達（右四）等推動健保永續的歷任首長合影。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德（中）、衛福部長邱泰源（左二）21日出席健保30年永續研討會開幕式，並與前衛生署長張博雅（左五）、葉金川（右五）、楊志良（左四）、涂醒哲（左三）、前衛福部長邱文達（右四）等推動健保永續的歷任首長合影。（記者廖振輝攝）

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