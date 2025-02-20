長照人力荒！彰縣開辦21班照服員訓練課程 滿16歲可報名

想當照服員的民眾，可考慮先上課，接受訓練取得資格。（圖縣府提供）

2025/02/20 22:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕因應人口高齡化、長照需求攀升，彰化縣政府宣布，今年將補助辦理照顧服務員訓練課程，幫助失業民眾及在職勞工進入長照產業，填補人力缺口。即日起開放報名，名額有限，錯過只能再等明年！

縣府勞工處表示，今年預計開辦21班訓練課程，自3月起陸續開班，包含19班職前訓練（上課時間週一至週五早上8點到下午5點）及2班在職進修（週六、週日早上8點到下午5點），課程時數從97小時至115小時不等，完成培訓後，將由承訓單位輔導學員考取相關證照，提高就業競爭力，順利投入長照產業。

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此次訓練對象廣泛，年滿16歲以上皆可報名，包含失業者、待業者，以及具就業保險、勞工保險、農保、漁保等身分的在職勞工，符合特定條件者，例如獨立負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶、家暴或性侵害被害人、更生受保護人等，政府將全額補助學費，減輕學員經濟負擔。若為一般民眾，政府也補助80%的訓練費用。

報名方式簡單，民眾可至各訓練單位現場報名，或透過「台灣就業通」線上報名。報名後將採公開甄選，評估學員的學習能力及就業意願，錄取後方可參訓。相關課程資訊可至縣府勞工處網站查詢，或撥打（04）7532406、（04）7532512洽詢。

彰化縣政府補助辦理照顧服務員訓練課程，幫助失業民眾及在職勞工進入長照產業，填補人力缺口。（圖縣府提供）

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