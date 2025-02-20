武陵櫻花季估下週滿開交管延長到3/2 中市鼓勵搭市區公車賞櫻

武陵櫻花季估下週滿開交管延長到3/2，中市鼓勵利用市區公車賞櫻。（圖：市府提供）

2025/02/20 12:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕武陵櫻花受寒冬影響花期推遲，預計下週進入盛開期，交通部公路局昨（19）日下午各單位開會決議櫻花季管制期延至3月2日；台中市交通局長葉昭甫表示，24日至3月2日延長管制期間，民眾若要前往賞櫻活動，可使用市區公車前往，一日遊或二日遊都很便利。

葉昭甫指出，昨日下午公路局邀集中市府、豐原客運等相關單位召會討論，因應今年天候寒冷，武陵農場櫻花估下週才要進入盛開期，為確保遊客賞花品質，決議管制期延長一星期至3月2日，也請市府以營運梨山地區的市區公車提供梨山至武陵農場接駁服務。

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葉昭甫指出，配合24日至3月2日「台8臨37線」便道管制時間，台中市區公車865區路自從谷關端發車時間為上午6時45分，車程時間約2小時可至梨山，再轉乘市區公車866區2路，從梨山端發車時間為上午9時30分，車程約50分鐘即可抵達武陵農場；下山則可搭乘866區2路武陵端下午2時20分的班次，再轉乘865區梨山端下午3時40分班次，即可返回谷關，且台中市民搭公車還可享有「雙十公車優惠」搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，賞櫻搭乘公車便利又優惠。

葉昭甫提醒，24日至3月2日要入住武陵農場的民眾，必須比照櫻花季期間規定先下載通行證，以利通行；未免受管制影響及減少塞車或找車位時間，建議民眾多加使用大眾運輸工具前往，即時公車資訊可至台中公車即時動態資訊或下載台中公車APP，歡迎民眾搭乘市區公車來賞花，一同漫遊櫻花海；武陵農場櫻花季交通管制措施詳情，可至「公路局114年武陵農場櫻花季疏運專頁」查詢，請民眾留意相關網站資訊。

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