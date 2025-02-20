迷你版捷運三鶯線再發光 移展陶博館成打卡景點

新北市捷運工程局推出「捷伴熠起繞三鶯」花燈，在新北燈會展出期間受到好評。（記者賴筱桐攝）

2025/02/20 12:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕2025新北燈會2月16日落幕，吸引超過490萬人次參與，新北市捷運工程局推出「捷伴熠起繞三鶯」花燈，打造迷你版的三鶯線列車立體裝置藝術，融入金牛角、桐花、陶瓷等地方特色，廣受好評，燈組已移置鶯歌陶瓷博物館的「火廣場」再次發光，今天起至6月22日展出，邀請民眾共享三鶯文化之美。

新北市捷運工程局局長李政安指出，捷運三鶯線橫跨土城、三峽、鶯歌區，截至1月底工程進度81.73%，4月將進行優先段模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，8月展開全線動態測試，接續進入全線系統整合及穩定性測試，朝今年底完工的目標邁進。

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他說，三鶯線穿越新北市重要的藝術文化區域，因此打造迷你版三鶯線列車燈組，運載土城桐花、三峽金牛角麵包與鶯歌陶瓷藝術，經過台北大學飛鳶廣場迴廊拱橋，交織成在地文化與特色故事。

李政安表示，「捷伴熠起繞三鶯」燈組在新北燈會展出時，深受民眾喜愛，拍照打卡超過1萬人次以上，燈會閉幕後持續發光，目前落腳鶯歌陶瓷博物館戶外空間，與園區的自然景觀、公共藝術相互呼應，融合成地景裝置，白天是吸睛可愛的藝術作品，夜間在五彩繽紛的光源下襯托美感，即日起展出至6月22日，可望成為新的打卡熱點。

「捷伴熠起繞三鶯」花燈融入金牛角、桐花、陶瓷等地方特色，即日起移置鶯歌陶瓷博物館戶外廣場展出。（記者賴筱桐攝）

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