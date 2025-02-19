農地審查變更光電設施涉生態指引草案引爭議 林保署：提供業者自行評估

監督施政聯盟等團體今赴林保署門口舉行記者會，質疑林保署預告的指引恐讓農地變更為光電設施開大門。（記者楊媛婷攝）

2025/02/19 15:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業及自然保育署日前預告「審查農地變更作光電設施使用涉及生態檢視指引」，引起部分環保團體質疑將傷害生態，林保署今（19日）回應表示，該指引是提供業者在選址時可自行進行初步生態評估，並提供農地變更審查時於生態考量有更清楚依據。

林保署今邀請相關團體舉行該指引的意見交流會議，由前時力立委陳椒華籌組的監督施政聯盟、彰化環保聯盟、高市馬頭山自然人文協會、台灣水資源保育聯盟、台灣時虎保育協會於會前舉辦記者會指出，農業部於2020年時就修法要求2公頃以上農地若要變更設置光電設施必須要農業部審查同意，憂該指引是鬆綁農地光電門檻，保護對象也只有指認草鴞、石虎，但未將穿山甲與其他環境敏感動物納入，並認為大型光電開發會破壞棲地環境、改變土壤結構、破壞農地多元價值，也質疑該指引沒有強制性，也缺乏監管查核與材罰機制。

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與會團體之一的石虎保育協會專員陳祺忠則指出，審查的文件不能只有農地光電生態指引，認為應該要有嚴格的審查機制，也直接點名要推光電發電量的經濟部卻不敢親上火線面對，每次都讓農業部修改規定，為光電業者開後門，認為是經濟部透過大推光電在霸凌農地，也呼籲農業部不應放寬門檻。

林保署回應表示，該指引只是提供業者選址時可先自行進行初步生態評估，並提供農業部審查農地變更案時，就生態面向可有更清楚的依據，也指出依照目前的農地變更審查，依規定除生態保育面向要考量外，中央與地方的農政主管機關也要就水利、地政、農務、水保等面向考量，該指引絕非是農地變更審查的唯一的依據與項目，也只是就涉及生態部分提供指引。

針對外界擔憂未來是否可能也會開放石虎棲地，林保署表示，石虎棲地並未完全開放設置光電，對於預定設置光電區域經圖層套疊，位於瀕臨絕種野生動物（石虎、草鴞）已知出現區域，若為利用強度較高之廊道、覓食或繁殖地，都會建議不同意變更，也指出該草案都還在60天的預告期間，今明兩天邀請相關團體討論蒐集意見外，社會若有任何建議，都可用書面方式提供給該署作為修正參考。

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