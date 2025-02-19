秒殺快搶！阿里山神木下婚禮5/20報名 4月新辦星光婚旅

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處19日宣傳今年度「阿里山神木下婚禮」及「阿里山星光婚旅」。（記者蔡昀容攝）

2025/02/19 13:05

〔記者蔡昀容／台北報導〕場場秒殺的「高山森林系婚禮」阿里山神木下婚禮，今年10月19、20日舉辦，5月20日中午12點開放報名。觀光署今年另新辦3天2夜「阿里山星光婚旅」，體驗旗袍復古老街行程，歡迎二度蜜月、結婚周年伴侶參加。

觀光署阿里山國家風景區管理處舉辦的「神木下婚禮」邁入第19年，累積見證384對新人愛情，其中41對是國外新人。明年將邁入20周年，預計擴大舉辦，結合林鐵新車廂，並邀請參與過神木下婚禮的伴侶回娘家。

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阿管處今天在台北舉辦宣傳活動。神木下婚禮是2天1夜行程，新人10月19日第一天可體驗鄒族婚禮，當晚入住星級旅宿阿里山賓館，10月20日第二天在神木下參加證婚儀式，並在阿里山進行婚紗拍攝。名額限制15對，每對費用1萬3140元，5月20日至6月20日開放報名。往年場場秒殺，請有興趣的民眾把握機會。

阿管處今年另外新辦「阿里山星光婚旅」遊程，3天2夜4月17至19日在奮起湖老老街舉行，除了安排旅遊行程，參加者可著旗袍西裝漫步老街，享受茶香、戲樂、燈火交錯的復古氛圍，並住宿阿里山英迪格酒店。每對名額限制15對，每對9999元，不限新婚伴侶，結婚周年、舊地重遊、二度蜜月都能報名，即日起至3月11日止。

觀光署結合婚禮及旅行，希望把阿里山打造成海內外新人的「目的地婚禮」。副署長黃荷婷表示，阿里山是國際旅遊品牌，自然環境、人文文化感動人心，除了茶、咖啡、鐵道、生態等，也有星級旅館、在地特色民宿，產業豐富完整，並獲選紐約時報全球最值得去的52個景點，位居第19名，也是台灣唯一上榜的景點。

阿管處處長黃勢芳表示，神木歷史2000多年，象徵恆久，希望在這樣的祝福下，為新人帶來難忘的婚禮，往年一開放報名就秒殺。阿里山今年目標達200萬旅次。

阿管處今年也特別結合在地產業，推出婚禮小物，開放民眾購買，想實體選購可至好婚市集2月22、23日花博公園爭豔館場次，或10月18、19日華山文創園區東二館場次。

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