為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北大巨蛋6潛力場址出爐 今年底完成評估

    新北市副市長劉和然今天進行「新北大型多功能場館」專案報告。（記者賴筱桐攝）

    新北市副市長劉和然今天進行「新北大型多功能場館」專案報告。（記者賴筱桐攝）

    2025/02/19 11:31

    〔記者賴筱桐／新北報導〕台北大巨蛋啟用後舉行球賽、演唱會，為周邊帶來龐大經濟效益，新北市長侯友宜去年拋出新北興建大巨蛋的構想，今天公布6大潛力場址，包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、淡海新市鎮二期及樹林機五南側，將進入第二階段評估，結果預計年底出爐。

    市政會議今天由副市長劉和然進行「新北市大型多功能場館」專案報告，他指出，全台有6支職業棒球隊，其中台中以北有4個球團，以每隊60場主場賽事計算，需要240場次，目前北部室內大型場館不足，僅3處有1萬人以上席位，目前能作為棒球賽事的場地僅有台北大巨蛋1處，受到氣候與活動財務收益的影響，職棒賽事的場次安排不符球團期待，加上民眾消費型態改變，室內展演空間需求增加，而新北市有404萬人口，有需要催生北部第2個大巨蛋。

    劉和然表示，經分析既有場域，新莊棒球場腹地僅3公頃，缺乏觀光遊憩及大型商業機能，周邊以住宅為主；板橋第一運動場占地6.4公頃，定位為新北唯一國際標準田徑賽事場地，拆除重建成本高；板橋第二運動場僅有4.54公頃，已規劃辦理BOT招商作業，主場館以籃球競賽為主，座位席約1至2萬，屬小型場館，上述3處地點都有停車空間不足問題。

    劉和然說，綜整各項選址條件，市府第一階段篩選出6大潛力場域，包括板樹體育館腹地9.82公頃，拆除重建可解決現有場館的量體功能限制，未來有捷運土城樹林線行經；樹林大柑園與三峽麥仔園地區透過都市計畫推動整體開發案，足以留設10公頃用地，提供停車場與大型商業街廓，捷運三鶯線將於今年底完工，可配合樹林交流道紓解部分車流。

    此外，土城看守所近捷運土城樹林線LG10站，需配合土城司法園區開發期程，有賴中央與地方合作；淡海新市鎮二期足以留設10公頃用地，但規劃主導權和土地取得要與中央合作；樹林機五南側位於整體開發區和舊市區交界，鄰近板橋、新莊，未來有捷運土城樹林線LG18站。

    市長侯友宜強調，6個潛力場址各有優點與可行性，將保持彈性、充分討論，進入第二階段評估，除了安排現地勘察、聆聽民意，明天下午將召開專家學者諮詢會議，希望縮小範圍、凝聚共識，預計年底前評估結果出爐。

    新北市政府規劃興建大巨蛋，圖為構想示意圖。（圖由新北市政府提供）

    新北市政府規劃興建大巨蛋，圖為構想示意圖。（圖由新北市政府提供）

    樹林大柑園都市計畫透過整體開發足以留設10公頃腹地，被列為新北大巨蛋的潛力場址。（圖由新北市政府提供）

    樹林大柑園都市計畫透過整體開發足以留設10公頃腹地，被列為新北大巨蛋的潛力場址。（圖由新北市政府提供）

    新北大巨蛋6處潛力場址出爐，將進入第二階段評估作業。（圖由新北市政府提供）

    新北大巨蛋6處潛力場址出爐，將進入第二階段評估作業。（圖由新北市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播