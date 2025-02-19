新北大巨蛋6潛力場址出爐 今年底完成評估

新北市副市長劉和然今天進行「新北大型多功能場館」專案報告。（記者賴筱桐攝）

2025/02/19 11:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北大巨蛋啟用後舉行球賽、演唱會，為周邊帶來龐大經濟效益，新北市長侯友宜去年拋出新北興建大巨蛋的構想，今天公布6大潛力場址，包括板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、淡海新市鎮二期及樹林機五南側，將進入第二階段評估，結果預計年底出爐。

市政會議今天由副市長劉和然進行「新北市大型多功能場館」專案報告，他指出，全台有6支職業棒球隊，其中台中以北有4個球團，以每隊60場主場賽事計算，需要240場次，目前北部室內大型場館不足，僅3處有1萬人以上席位，目前能作為棒球賽事的場地僅有台北大巨蛋1處，受到氣候與活動財務收益的影響，職棒賽事的場次安排不符球團期待，加上民眾消費型態改變，室內展演空間需求增加，而新北市有404萬人口，有需要催生北部第2個大巨蛋。

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劉和然表示，經分析既有場域，新莊棒球場腹地僅3公頃，缺乏觀光遊憩及大型商業機能，周邊以住宅為主；板橋第一運動場占地6.4公頃，定位為新北唯一國際標準田徑賽事場地，拆除重建成本高；板橋第二運動場僅有4.54公頃，已規劃辦理BOT招商作業，主場館以籃球競賽為主，座位席約1至2萬，屬小型場館，上述3處地點都有停車空間不足問題。

劉和然說，綜整各項選址條件，市府第一階段篩選出6大潛力場域，包括板樹體育館腹地9.82公頃，拆除重建可解決現有場館的量體功能限制，未來有捷運土城樹林線行經；樹林大柑園與三峽麥仔園地區透過都市計畫推動整體開發案，足以留設10公頃用地，提供停車場與大型商業街廓，捷運三鶯線將於今年底完工，可配合樹林交流道紓解部分車流。

此外，土城看守所近捷運土城樹林線LG10站，需配合土城司法園區開發期程，有賴中央與地方合作；淡海新市鎮二期足以留設10公頃用地，但規劃主導權和土地取得要與中央合作；樹林機五南側位於整體開發區和舊市區交界，鄰近板橋、新莊，未來有捷運土城樹林線LG18站。

市長侯友宜強調，6個潛力場址各有優點與可行性，將保持彈性、充分討論，進入第二階段評估，除了安排現地勘察、聆聽民意，明天下午將召開專家學者諮詢會議，希望縮小範圍、凝聚共識，預計年底前評估結果出爐。

新北市政府規劃興建大巨蛋，圖為構想示意圖。（圖由新北市政府提供）

樹林大柑園都市計畫透過整體開發足以留設10公頃腹地，被列為新北大巨蛋的潛力場址。（圖由新北市政府提供）

新北大巨蛋6處潛力場址出爐，將進入第二階段評估作業。（圖由新北市政府提供）

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