噁！台北捷運手扶梯驚見「嘔吐物瀑布」 網崩潰

台北捷運手扶梯旁居然出現瀑布般的嘔吐物，引發網友熱議。（本報合成，@legochang/Threads授權提供）

2025/02/19 13:29

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運是許多通勤族每日仰賴的代步工具，昨（18）日晚間10時許有民眾在捷運西門站直擊，手扶梯旁驚現綿延不絕的嘔吐物，甚至順著扶手蓋板流下，畫面十分驚人，讓許多網友直呼「太噁心了！」。

一名網友在「Threads」分享驚悚畫面，影片中捷運站手扶梯的扶手蓋板竟被嘔吐物覆蓋，物體還沿著手扶梯運行方向一路滑落，場面極度噁心。原Po不禁直言「喝成這樣，下方的人還沒意識到（噁）」。

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影片曝光後，網友紛紛崩潰留言，「捷運版旋轉壽司」、「不會喝真的是不要裝欸」、「差點以為是貓泥」、「以後北捷是不是要在閘口對每位乘客進行酒測？」、「夭壽也太噁」、「我聞到了」、「吃了鮪魚蛋沙拉三明治吧」、「光看螢幕就覺得很乾嘔！」

台北捷運呼籲，身體不適或酒後搭乘大眾運輸工具的旅客，請在親友陪同下搭車，隨身攜帶或洽詢問處索取嘔吐袋，維護列車或車站乾淨並體恤清潔人員。如真不小心在車站或車廂內嘔吐，請儘速通知車站人員，或按壓列車對講機告知，清潔人員將立即前往現場處理。

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