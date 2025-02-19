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    首頁　>　生活

    學習單問父母職業配備 老爸寫「一物」讓兒子崩潰氣哭

    一名網友媽媽分享，兒子學校發放學習單讓孩子詢問父母工作，原PO老公特別在學習單欄位「工作時的配備」填寫：「捲尺、槌子、衝擊起子、『大冰紅』」，孰料兒子看到答案當場崩潰氣哭。（圖擷自「爆廢公社」臉書社團）

    一名網友媽媽分享，兒子學校發放學習單讓孩子詢問父母工作，原PO老公特別在學習單欄位「工作時的配備」填寫：「捲尺、槌子、衝擊起子、『大冰紅』」，孰料兒子看到答案當場崩潰氣哭。（圖擷自「爆廢公社」臉書社團）

    2025/02/19 11:52

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友媽媽分享，兒子學校發放學習單讓孩子詢問父母工作，原PO老公特別在學習單欄位「工作時的配備」填寫：「捲尺、槌子、衝擊起子、『大冰紅』」，孰料兒子看到答案當場崩潰氣哭，有感於父子互動逗趣將此上傳至社群平台，貼文曝光引發許多網友討論，有人還笑說「可以加波霸嗎」。

    這名網友昨於「爆廢公社」發文，兒子的學校發了學習單，讓學生回家詢問父母工作相關資訊，原PO的老公職業是系統櫃師傅，他在學習單欄位「工作時的配備」填寫：「捲尺、槌子、衝擊起子、『大冰紅』」，沒想到兒子看到答案後直接氣到哭出來。

    這名人妻還說，老公笑稱「大冰紅錯了嗎？我吃飽喝足上班不行嗎？」結果兒子崩潰回「不行！」隨後老師收到學習單後，還特別私底下告知原PO「大冰紅很讚，他每天也都需要喝一杯」。

    PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人揶揄「爸爸沒有喝飲料的權利」、「其實老師自己也很想這樣填」、「可以加波霸嗎」、「飲料錯了嗎」、「爸爸調皮」、「那就大冰拿吧」。

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