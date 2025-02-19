店家賣輝達5080顯卡被爆收款再喊加6千 網轟坐地漲價

近日有網友在社群發文抱怨，指到某處店家購買輝達5080顯卡，店家事後卻因顯卡漲價，要他「加價繼續等或是退掉顯卡」，該文一出引發大批網友熱議。（圖擷自網路）

2025/02/19 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）日前發布RTX 50系列產品之後，最新的RTX 5090和RTX 5080顯示卡一開賣就造成搶購旋風，但近日有網友在社群發文抱怨，指到某處店家購買5080顯卡，在付款後店家卻又稱因顯卡漲價，要他「加價繼續等或是退掉顯卡」，該文一出引發大批網友熱議。

有網友在網路論壇「巴哈姆特」發文指出，日前到某知名商家下單組裝電腦並支付金額，但後來卻被店家告知因顯卡漲價需再加收6000元，要他「加價繼續等或是退掉顯卡」，讓他氣得在網上發文抱怨。

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該文PO出後引發大批網友熱議，在巴哈姆特和PTT上引起逾千名網友議論，並紛紛留言質疑「坐地漲價，噁」、「加價屋？」、「限組屋不夠，進化為加價屋」、「退雙倍訂金啊」、「都配合限整機還被搞 真的很誇張」、「這已經是付全額，不是訂金，加價已違約要賠」、「這應該是各分店有人在亂搞」。

由於先前也有店家推出，VIP會員可優先抽選特定組件的優惠，事後卻被指控涉及黑箱作業，在爭議延燒多日後讓店家宣布對VIP會員計劃進行全面退費，因此也有一些網友嘲諷「搞個顯卡每家嘴臉比噁心的」、「以為最近另一家已經很沒下限了，沒想到」、「加價屋、黑心亞，pk啦」等。

後續指控被加價6千的網友更新發文，稱店家來聯繫了，說維持原價不加收，並指因認為店家「誠意解決」而將原本發文刪除，但許多網友仍紛紛備份文章並持續議論。

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