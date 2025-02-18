中華電信自主研發技術確保離島通訊 金門完成SBC部署

中華電信自主研發的新技術「語音呼叫處理技術（SBC）」可用於「離島通信衛星備援方案」，確保當地市話在海纜、微波異常時仍可正常運作。示意圖。（路透）

2025/02/18 18:03

〔記者林志怡／台北報導〕近期台馬間海纜多次異常，目前海纜服務更完全中斷，通訊疏轉至微波傳輸。中華電信表示，由中華電信研究院自主研發的新技術「語音呼叫處理技術（SBC）」可用於「離島通信衛星備援方案」，確保當地市話在海纜、微波異常時仍可正常運作，近期已在金門完成部署，未來會視情況部署至其他離島。

中華電信解釋，SBC是一種專門管理電話通訊的技術，可以讓不同網路間的通話順利連接，確保通話品質穩定，並有效管理通訊流量，幫助減少網路負擔，提高衛星頻寬的使用效率，確保使用者在跨網通話時仍能享有良好的通話品質。

請繼續往下閱讀...

對於SBC與離島通訊的關聯，中華電信表示，在SBC的幫助下，若海纜與微波通訊出現異常，通訊將能迅速切換至衛星備援模式，使金門當地市話服務穩定運作，並可依據門號屬性有效使用衛星通信資源，確保關鍵部門的緊急通訊順暢無虞，讓離島與台灣間的緊急通話不中斷，提升離島地區的通信韌性。

中華電信指出，目前SBC已在金門順利完成部署，未來會依據實際情況，陸續部署到其他離島地區，雖衛星頻寬勢必與海纜、微波傳輸有落差，但中華電信今年也將加強衛星佈建，提升通訊品質與韌性。

此外，中華電信研究院長蘇添財說，強化網路韌性是中華電信的重要策略，透過自主研發的SBC技術，不僅提升離島地區固網語音的穩定性，也為未來當面臨網路異常做好充足備援準備，未來也會持續以新技術應用於各通信方式，讓台灣偏鄉及離島地區享有更優質與更可靠的通信環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法