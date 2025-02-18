為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中華電信自主研發技術確保離島通訊 金門完成SBC部署

    中華電信自主研發的新技術「語音呼叫處理技術（SBC）」可用於「離島通信衛星備援方案」，確保當地市話在海纜、微波異常時仍可正常運作。示意圖。（路透）

    中華電信自主研發的新技術「語音呼叫處理技術（SBC）」可用於「離島通信衛星備援方案」，確保當地市話在海纜、微波異常時仍可正常運作。示意圖。（路透）

    2025/02/18 18:03

    〔記者林志怡／台北報導〕近期台馬間海纜多次異常，目前海纜服務更完全中斷，通訊疏轉至微波傳輸。中華電信表示，由中華電信研究院自主研發的新技術「語音呼叫處理技術（SBC）」可用於「離島通信衛星備援方案」，確保當地市話在海纜、微波異常時仍可正常運作，近期已在金門完成部署，未來會視情況部署至其他離島。

    中華電信解釋，SBC是一種專門管理電話通訊的技術，可以讓不同網路間的通話順利連接，確保通話品質穩定，並有效管理通訊流量，幫助減少網路負擔，提高衛星頻寬的使用效率，確保使用者在跨網通話時仍能享有良好的通話品質。

    對於SBC與離島通訊的關聯，中華電信表示，在SBC的幫助下，若海纜與微波通訊出現異常，通訊將能迅速切換至衛星備援模式，使金門當地市話服務穩定運作，並可依據門號屬性有效使用衛星通信資源，確保關鍵部門的緊急通訊順暢無虞，讓離島與台灣間的緊急通話不中斷，提升離島地區的通信韌性。

    中華電信指出，目前SBC已在金門順利完成部署，未來會依據實際情況，陸續部署到其他離島地區，雖衛星頻寬勢必與海纜、微波傳輸有落差，但中華電信今年也將加強衛星佈建，提升通訊品質與韌性。

    此外，中華電信研究院長蘇添財說，強化網路韌性是中華電信的重要策略，透過自主研發的SBC技術，不僅提升離島地區固網語音的穩定性，也為未來當面臨網路異常做好充足備援準備，未來也會持續以新技術應用於各通信方式，讓台灣偏鄉及離島地區享有更優質與更可靠的通信環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播