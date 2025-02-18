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    澎湖隘門沙灘新建廁所 議員質疑未與地方溝通

    澎湖縣議員歐中慨，接獲地方民眾反映，澎管處隘門沙灘廁所破壞景觀。（歐中慨提供）

    澎湖縣議員歐中慨，接獲地方民眾反映，澎管處隘門沙灘廁所破壞景觀。（歐中慨提供）

    2025/02/18 12:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕鄰近澎湖機場的隘門沙灘，近幾年發展成澎湖本島遊憩勝地，每年夏天觀光旅遊旺季，吸引大批遊客前往。澎管處新建遊客服務中心及廁所，卻遭地方民意向議員歐中慨反應，認為廁所設置在沙灘上，根本是匪夷所思，同時沙子在風勢助長下，堆積在廁所周圍難以清理。澎管處表示，興建地點是原有停車場，至於清理工作委由承包廠商處理。

    原本默默無聞的隘門沙灘，1998年開始，由前隘門村長李天育帶領兒子，自身做起了社區沙灘重整計畫，加裝攔沙網等設施，以攔截東北季風刮來的風砂，逐漸堆積而成。努力終於獲得回報，澎湖縣政府和澎湖國家風景區管理處撥下經費整建隘門沙灘，進而成為遊客青睞的美麗沙灘。

    澎管處新建遊客中心及廁所，議員歐中慨接獲隘門村長洪聰權跟理事長洪文藝聯合反應，澎管處未經地方同意，隨意在沙灘上設置廁所，認為世界級自然景觀，不該在沙灘上設置廁所，另外在東南風吹襲下，沙子層層堆滿廁所周邊，根本無法清理。

    針對地方反應，澎管處表示，遊客中心及廁所，並非興建在沙灘上，而是在原有停車場土地改建，至於廁所旁沙子累積問題，都有要求承包廠商，定時進行清理，而廁所污水並非排放入海，而是透過排水管進入道路排水系統進行處理，符合環保衛生法規。

    風勢助長下，沙子堆積在遊客中心及廁所旁難以清理。（歐中慨提供）

    風勢助長下，沙子堆積在遊客中心及廁所旁難以清理。（歐中慨提供）

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