哪個國家去過不願再訪？ 過來人一面倒點名「這國」 原因曝光

近期有台灣網友表示，看到網路票選「最不想再訪國家」榜單，南韓以飲食容易膩、景點沒特色等因素，高居該排行榜冠軍。示意圖。（路透資料照）

每到旅遊旺季，總會有不少台灣人出國旅遊，討論去哪個國家遊玩也時常成為網路熱門話題。但有網友好奇詢問，在眾多國家中是否有「去過一次就不會想再去」的國家，文章一出，立即掀起熱烈迴響，並在一票留言討論中，許多網友的回覆是「南韓」，認為當地美食與觀光景點缺乏特色，很難興起再訪意願。

一名網友22日在PTT以「哪個國家去過一次就不會想再去」為標題發文，提到自己看到某個臉書粉專發文舉辦票選活動，南韓竟在「最不想再訪國家」榜單名列榜首，且該文下方有不少人直言，南韓的飲食易膩、新鮮感下降很快，外加當地人英語普及率不高，以及部分服務態度疏離又高冷，對外國旅客來說是造成旅遊體驗大扣分的原因。

原PO坦言，雖然對於投票結果感到意外，但是他看到其他人的抱怨內容卻深有同感，並回想起自己當初造訪南韓玩時，在繁華的街區轉角處見到飲料瓶和垃圾堆，甚至有經過排水溝，也會飄出濃濃異味。不過原PO也替南韓緩頰，認為是部分區域規劃的小瑕疵，南韓在交通便利性和飲食特色上仍可圈可點，他個人是願意再次舊地重遊。

該文一出，令大批網友對此議論紛紛，還引發兩極化的意見。一派支持「不想再訪」的網友認為，「韓國回來完全沒什麼記憶點」、「韓國食物第3天就膩了，景點也沒什麼特色」、「是真的，身邊不分長輩或年輕人，都說不會再去韓國第2次」；另一派「願意再訪」的網友則駁斥，當地整體氛圍即使不是追星族，也會很容易喜歡上，「去韓國一定要自助，雖然景點比較少，但逛街不錯，東西很好買。」

除了南韓，網友們還點名其他「只去一次就夠」的旅遊名單，其中又以「中國」與「香港」出現次數最頻繁，眾人直言「中國」的「插隊文化」但凡體驗過一次，就終身不會想再去這個國家；「香港」則是被評價「髒、亂、貴」，除非是轉機，不然不建議前往。也有一些網友調侃台灣國旅，直言台灣在交通等方面的表現比南韓糟糕，外加各地觀光內容同性質過高，或許對其他外國人來說，台灣也是不想再訪的國家之一。

榜單結果引發台灣網友熱議，並呈現兩極化意見，一派網友認為南韓當地的整體氛圍，即使不是追星族，也會很容易喜歡上。（歐新社資料照）

