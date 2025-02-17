遊客武嶺放煙火被警攔查到「證物」 開單告發須回現場善後

有民眾拍到遊客在合歡山武嶺放煙火，火花不大但放的時間不短。（翻攝自Threads@yunnn_1224授權影片）

2025/02/17 18:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕年輕男遊客16日清晨在合歡山武嶺放煙火，剛好被巡邏員警看到，循煙火施放方向找尋，在台14甲線追到可疑車輛，經攔下盤查，果然在其後行李廂發現煙火、仙女棒、沖天炮等物，年輕男駕駛坦承「煙火是我放的」，警方隨即開單告發，並要其返回武嶺清理放煙火後留下來的廢棄物。

一對年輕男女從台中開車到合歡山，週日（16日）清晨6點左右，在合歡山武嶺地區施放煙火，煙火在高處爆開，發出砰砰砰響聲，有遊客目擊拍下影片。同時保七總隊第九大隊有巡邏員警在武嶺地區巡邏，聽見有施放煙火聲，立刻循線追查，發現有車子急忙開走，不久追到該車輛，進行盤查，在其後行李廂發現一堆鞭炮和煙火，包括：仙女棒、沖天炮、霹靂炮、煙火筒，讓員警看傻眼。

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該男性駕駛坦承剛剛施放煙火，警方當場開單告發，並要求這對男女回到剛剛放煙火地點，撿拾放煙火後落下的碎片等廢棄物。

太魯閣國家公園管理處也表示，由於攔獲行為人，警方和該處人員當場依「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」第8點開罰，最高可罰3000元，呼籲民眾共同維護高山生態環境，千萬不要觸法。萬一發生森林大火，不但有刑責還要面臨鉅額求償，因此請遊客務必守法，共圖維護山林安全。

保七第九大隊攔查施放煙火遊客的後行李廂，裡面有煙火、沖天炮等鞭炮。（保七第九大隊提供）

銀色轎車在台14甲線公路被警方攔下，男駕駛下車，配合盤查坦承施放煙火。（保七第九大隊提供）

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