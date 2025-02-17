防類似台中氣爆悲劇再發 基隆議員鄭文婷提案加強室內裝修管理

基隆市議員鄭文婷提案加強室內裝修管理 。（市議員鄭文婷提供）

2025/02/17 18:37

〔記者羅國嘉／基隆報導〕近期台中發生的嚴重氣爆事件引發社會關注，事故造成4人死亡、37人受傷，並再次喚起對供公眾使用建築物室內裝修管理的重視。基隆市議員鄭文婷於今（17）日，在基隆市議會預備會上提出提案，要求市府嚴格落實內政部建築物室內裝修管理辦法，並要求針對相關審查作業進行全面檢討和修訂，確保不再發生類似悲劇；市府表示將在議會備詢時完整回應。

鄭文婷指出，內政部早在1996年就已發布《建築物室內裝修管理辦法》，並於2023年12月修正第20條之一，規範對室內裝修業及專業技術人員的登記證核發等事項。然而，市府並未根據內政部的最新修法進行相應的調整。因此強烈建議市府優先修訂，針對供公眾使用建築物的室內裝修管理規範，並要求在即將召開的臨時會議中，針對近兩年來基隆室內裝修審查作業的執行情況進行報告。

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鄭文婷表示，7日新北捷運局於基隆高中舉辦地主座談會，引發當地民眾強烈反應。民眾抗議市府計劃拆除合法建物，將其改建為變電站，並對基隆捷運八堵站未設置捷運開發區表示不滿。要求市府在臨時會上對此問題作出明確說明，並安排市政考察時親自勘查現場，以解決當地民眾的疑慮。

此外，鄭文婷也提到，去年曾引起關注的正濱派出所咖啡廳項目，儘管市府投入800萬元，但僅執行半年便結束，這一資金運用引發民眾不滿；另外，東光市場的委外案件，在議會審查預算時也引發討論，對市府的施政透明度提出質疑。為此，她建議市府應安排實地考察，讓議會能夠深入了解市府的施政狀況。

鄭文婷指出，包括水陸兩棲鴨子船、雙層觀光巴士等項目在內，雖然已經獲得批准，但至今尚未完成執行。她在臨時動議中建議議會要求市府各局處，在臨時會前提交書面業務報告，詳細列出這些預算案的執行進度，讓議員們能夠清楚掌握實際情況，確保市政預算的有效運用。

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