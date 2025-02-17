穿青蛙裝化身小漁夫 南大附小學生驚呼：魚鱗變IQ凍、潮牌服

中華醫事科大辦理國科會大眾科學教育，學生體驗拉吊罾。（記者王姝琇攝）

2025/02/17 13:48

〔記者王姝琇／台南報導〕中華醫事科大辦理國科會大眾科學教育，攜手南大附小彩虹斑馬團隊執行「虱目魚の科學教室」計畫，參訪台江生技、和明紡織及媽祖宮九塊厝生態園區，除認識魚鱗的加值利用，體驗半日漁夫，學童都驚訝，「沒想到虱目魚不只能吃，魚鱗還能穿上身。」

中華醫大副教授張福林、校長孫逸民表示，虱目魚是台南沿海地區的重要經濟魚種，產量豐富，魚鱗過去多被視為廢棄物。如今透過創新技術，把廢棄物轉變為高經濟價值的紡織品，為漁業創造更多商機，也符合循環經濟「化廢為寶」的理念，讓資源發揮最大效益。

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台江生技近年來積極投入虱目魚研究，將虱目魚富含膠原蛋白的魚鱗，經過特殊萃取技術，製成高品質的膠原胜肽凍，學生戴岑紜說，起先聽到負責人顏榮宏說這是喝了會聰明的牛奶魚IQ凍，還有點懷疑，但品嘗後果真完全沒有魚腥味，還有淡淡的檸檬香，太特別了！

和明紡織透過奈米加工技術將虱目魚鱗轉變成環保纖維，為台灣漁業與紡織產業開創永續時尚發展。學生曾芊華分享說，用虱目魚鱗纖維製成的衣物，摸起來很光滑還有點光澤，聽說除臭功能一級棒，回家後想跟家人推薦，買來穿穿看，夏天就不用擔心汗臭味了。

鹿耳門長期推動漁夫體驗的蔡春風，帶領學生在媽祖宮九塊厝生態園區體驗櫓魚栽、數魚苗、拉吊罾及手拋網教學，並穿著青蛙裝圍網捕魚。南大附小老師陳怡均表示，學生舉著三角網體驗櫓魚栽，也穿著青蛙裝走入魚塭，感受被冰涼的海水緊緊包覆的感覺，無不印象深刻，透過半日漁夫的體驗拉近學生跟虱目魚的距離，更了解物盡其用的道理。

學生體驗櫓魚栽、數魚苗。（記者王姝琇攝）

中華醫事科大辦理國科會大眾科學教育，南大附小學生認識魚鱗的加值利用。（記者王姝琇攝）

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