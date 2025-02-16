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    月津港燈節閉幕 30天吸引約88萬人次參觀

    月津港燈節今晚閉幕，南市文化局統計，30天展期吸引約88萬人次造訪。（記者王涵平攝）

    月津港燈節今晚閉幕，南市文化局統計，30天展期吸引約88萬人次造訪。（記者王涵平攝）

    2025/02/16 15:25

    〔記者王涵平／台南報導〕月津港燈節今晚閉幕，南市文化局統計，30天展期吸引約88萬人次造訪，其中9天春節連假加持，多件科技藝術、互動作品創造話題，增添娛樂性，創下日均近3萬人次的紀錄。

    「月津港燈節」今年邁入第15年，以「光的年輪」為主題，規劃藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星，以及公19口袋公園等4大展區，總計66組精彩作品。「月之美術館」計畫巷弄作品由居民共同創作，帶領遊客深入鹽水小鎮的生活空間，王爺廟巷的「時光」大燈籠更是超人氣拍照打卡點。

    燈節期間於「月津故事館」展出《One & 兔，You & Me 兔娃娃布料再生計畫》，運用再生布料製成的純手工兔娃娃也相當受歡迎，全身版的兔娃娃已銷售一空，帶動小鎮藝文觀光產業發展，鄰近小吃美食座無虛席，成為遊客順遊月津港燈節的行程之一。

    文化局指出，「月津港燈節」近年成為國際藝術家參展與交流的平台，今年韓國蘆原區區長OH SEUNGROK（吳勝彔）及「月光漫步燈節」總監JEON YOUNGILL（全榮一）等人拜訪南市府，由文化局與蘆原文化基金會簽訂文化交流合作協定是一大進展。

    月津港燈節今晚閉幕，南市文化局統計，30天展期吸引約88萬人次造訪。（記者王涵平攝）

    月津港燈節今晚閉幕，南市文化局統計，30天展期吸引約88萬人次造訪。（記者王涵平攝）

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