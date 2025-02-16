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    台灣燈會交通癱瘓 黃瓊慧：旅客排計程車「罰站」3小時錯過飛機

    2025台灣燈會昨日迎來開幕後首個週六假日，晚間8時許機捷A18站擠入大量民眾。（資料照）

    2025台灣燈會昨日迎來開幕後首個週六假日，晚間8時許機捷A18站擠入大量民眾。（資料照）

    2025/02/16 15:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025台灣燈會在桃園昨（15日）因湧入大量遊客，導致位於燈區的機場捷運A18高鐵桃園站與A19桃園體育園區站人潮爆滿、交通幾近癱瘓。有旅客反映，不僅困在捷運站長達1小時無法出站，甚至有出國旅客在桃園高鐵站排隊3小時才搭上計程車，最終仍錯過班機，不得不額外支付機票與住宿費用，引發廣泛不滿。

    桃園市議員黃瓊慧稍早在臉書曬出一名「苦主」的抱怨，該旅客昨日特地提早出門搭高鐵北上前往桃園機場，沒想到在高鐵計程車站排隊3小時才搭到車，最終仍趕不上飛機。他無奈表示，相信許多歐美線旅客也都沒趕上飛機，他也為了改票和住宿多花2萬元，這筆錢都能再買一張回台機票了。

    更讓他困擾的是，因誤機導致工作行程延誤，他被迫向國外公司請假兩天，但他卻難以向公司解釋竟是因為一場燈會，讓他不禁感嘆「公司的人對台灣的印象就是方便準時有效率」。

    該旅客進一步指出，現場人潮擁擠且秩序混亂，不僅沒有提供水、食物與休息區，所有人只能罰站數小時。更嚴重的是，他親眼見到有身障人士跌倒無法起身，卻無救護人員協助，只能依靠旁人攙扶，直呼「所有人一起罰站真的很不可思議！」

    對於此次燈會造成的交通亂象，黃瓊慧痛批桃園市府錯估運量，導致機捷爆滿、計程車站大排長龍，甚至有民眾錯過航班，不僅影響工作與行程，還花了不少冤枉錢，「這筆帳到底要跟誰算」？

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