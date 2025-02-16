誇張！ 和美忠全運動公園旁花圃變菜園、曬衣場 青蔥已可採收

和美鎮忠全運動公園旁花圃被種青蔥、地瓜葉等蔬菜，甚至架起繩索曬衣褲、棉被，有民眾怒批「青蔥都可以採收了」。 （圖由賴清美提供）

2025/02/16 11:37

〔記者湯世名／彰化報導〕誇張！彰化縣和美鎮忠全運動公園旁的花圃，被居民當自家菜園，種起青蔥、地瓜葉與木瓜苗等蔬菜，甚至架起繩索曬衣褲、棉被，有民眾看不下去怒批「青蔥都可以採收了」，當地竹營里長王金英指出，他已要求居民盡快清除，縣議員賴清美則表示，將向縣府農業處爭取種植景觀植物來改善。

縣議員賴清美指出，有民眾向她反映，和美鎮竹營里忠全運動公園忠全路旁的花圃，被種植不少蔬菜，她前往勘查也傻眼，花圃上被種植青蔥、地瓜葉、木瓜苗與芙蓉，青蔥都長到可以採收了，且行道樹上還拉起繩索曬衣褲、棉被，儼然是居民自家的「開心農場」，將土地利用發揮到極致，實在很難看。由於這塊地是屬於縣府所有，占用公有地種菜已然違法。

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竹營里長王金英表示，這處花圃之前雜草叢生，清除之後，當地居民可能認為閒置可惜，因此在花圃上種菜，居民應無惡意，但畢竟這是公共空間，他已要求種菜的居民趕快移植。

代管忠全運動公園的和東國小校長柯伯儒表示，花圃是屬於縣政府的公有地，在花圃上種菜不僅有礙觀瞻，更已違反法規，他們除呼籲居民趕快清除之外，並將先行種植景觀植物如矮仙丹，還將在花圃上設置告示牌，宣導勿任意佔用進行其他用途。

和美鎮忠全運動公園旁花圃被架起繩索曬衣褲、棉被，縣議員賴清美勘查也傻眼。 （圖由賴清美提供）

和美鎮忠全運動公園旁公有地花圃被種青蔥，有民眾怒批「青蔥都可以採收了」。 （圖由賴清美提供）

和美鎮忠全運動公園旁花圃被種地瓜葉等蔬菜，有民眾直呼誇張。 （圖由賴清美提供）

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