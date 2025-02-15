中市國小資優生鑑定網頁 家長抱怨沒加密、有資安疑慮

中市國小資優學生鑑定網頁頻傳爭議。（記者張軒哲翻攝）

2025/02/15 18:40

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市正進行國⼩資優學生鑑定報名，但近日電腦報名系統卻頻出包，先是首日報名系統超載當機。今日又有家長抱怨報名網頁系統非加密網站，恐有資安疑慮。教育局表示，廠商於這幾日均進行緊急檢測及維修，以維持系統穩定性。

近日有海線某國小學生家長向市議員楊典忠投訴，抱怨因廠商系統設計問題，致報名首日系統無法順利運作。楊典忠表示，家長望子成龍、望女成鳳，不少家長可以期待孩子可以通過資優生鑑定，贏在起跑點上，已要求教育局要盡快處理，避免影響家長的權益。

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台中市府教育局指出，因報名第一天，家長同時湧入報名系統，造成報名系統超載了。惟在修復過程中導致網站顯示未安全連線，教育局已經督請廠商改進且完成加密，務使報名過程中資料於加密之狀態下傳輸，且務必全力保護學生和家長填報資料之隱私及安全性。另外，有關廠商系統設計問題之相關情事，教育局將依契約向廠商求償。

各縣市教育局每年皆會舉辦資優生鑑定，台中市近兩年都有六千多名學生名。台中市國小資優學生鑑定於2月12日起，開放二年級升三年級與四年級升五年級具鑑定初選報名資格學業成績排名全年級前二十%學生及其家長至線上報名系統進行報名，開放報名至2月19日截止，目前已有約三千二百人報名。

台中市教育局指出，初選報名後，進行團體智力測驗、國語跟數學三科測驗。複選則是考個別智力測驗，若具備資優生資格，國小階段可以接受資優教育。

中市國小資優學生鑑定網頁被家長質疑沒加密。（記者張軒哲翻攝）

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