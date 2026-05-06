鄭麗文指黨版就是3800億+N 黃健豪不認：上限8000億還在談

國民黨主席鄭麗文。（資料照，取自﻿鄭麗文臉書）

國民黨立委黃健豪。（資料照）

國民黨軍購版本上未達成共識，但國民黨副主席季麟連上週在中常會質疑立法院長韓國瑜賣黨求榮，還說不排除大義滅親、建議開除黨籍；但國民黨主席鄭麗文受訪卻說，這件事已翻篇。藍委黃健豪昨晚在節目「少康戰情室」直言，沒有參與黨團大會的人，盡量不要去發表情緒性的發言；對於鄭麗文堅持過3800億+N黨版，他也強調，「表決前的版本才叫做真正的黨版的定案版本」，討論過程中本來就會改變，「堅持不改變，是實務上不可能發生，任何一個委員都不會接受的事」。

黃健豪表示，黨的意見不一樣是很正常的事情，但在這個時刻，「沒有參與會議的人，盡量就不要去發表一些情緒性的發言」。 上週黨團大會是各說各話、沒有交集，但討論是非常平和的，後來是因為季麟連在黨中央開火，說要開除韓國瑜後整個議題才燒起來，變成人跟人的攻擊。

黃健豪說，本來在軍購議題上是鎖定要討論多少錢、什麼版本、要買多少和要怎麼監督，就轉向去人了。所以他認為，「沒有在會議（指黨團大會）現場裡，這些關心黨的各個高層、各個神仙們，在這個時刻應該要冷靜下來」，先等討論告一段落，再發表評論或發表意見。

黃健豪直言，今天不管是黨版、智庫還是委員個人版本，本來立法院就不可能，一開始送進來的版本，最後表決也是那個版本，一定是送進來去黨團大會，各地委員都有各地方的意見和想法，到黨團大會上大家尋求共識，共識完後才有可能送去協商或表決，所以過程一定會有改變。

「立法院會表決前才是黨版定案」

黃健豪表示，說真的，沒辦法一開始堅持黨版所謂的3800億+N，「不管條文、數字或內容，一定會有所修正，才會送出去」；一開始的3800億+N，是第一時間送去協商的版本，但在法律條文上，沒辦法寫出3800+N這個字，這不是法律文字，所以上限是多少，大家就開始討論，到底要框3800億還是8000億？

黃健豪強調，不管3800億或8000億，它本質上差別不大，所以大家不要去堅持那個數字的問題，而是要討論我們要怎麼去支付？要不要框一個比較高的上限，不然假設按照一開始版本只有3800億，國民黨現在的說法是如果發價書來就可以直接加，「問題是法律條文不能這樣寫」，大家會覺得要把金額上限調高。

黃健豪說，並非說匡列了8000億，8000億就送出去了，而是框列一個金額之後，預算本來就是預判會發生的事情，但實際的決算能不能執行，是後續整個動態的過程，真的到貨、怎麼付款，再依據相關條例支付，並不是想說8000億編上去之後，錢就全部發出去。

黃健豪說，目前還在協商階段，大家在黨團大會把各自的想法講出來，朝野協商可能會有一個比較完整的版本出來；如果協商破裂，要去表決的時候，可能屆時又在黨團大會詢問大家有什麼意見跟想法再定案，「表決前的版本才叫做真正的黨版的定案版本」。而這個過程裡面，本來就會改變，「堅持不改變，是實務上不可能發生，任何一個委員都不會接受這種事情」。

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