立院今四度協商國防條例！韓國瑜當年選總統就表態挺軍購

立法院長韓國瑜。（資料照，記者陳逸寬攝）

立法院長韓國瑜今天將四度協商國防特別條例草案，回顧韓國瑜在2019年參選總統時，就已支持當時美國總統川普批准售台的F-16V戰機軍售案，表示在台灣海峽軍事力量失衡嚴重情況下，國軍除循序進行武器裝備汰舊換新外，建構新一代戰力有其必要性及急迫性，總統府更對此表達肯定。

針對國防特別條例草案延宕，韓國瑜與立法院副院長江啟臣在2月16日發布共同聲明，表達會積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，也相信在各政黨的努力下能看到進展。韓國瑜4月2日也在臉書表示，台灣正面臨國際情勢與未來發展的嚴峻挑戰，呼籲朝野各黨派及行政機關，面對國家發展與安全，行政權與立法權間的對抗，不能讓國家陷入危險與動盪，否則將有愧人民所託。

請繼續往下閱讀...

韓2019年競選總統時就支持

而韓國瑜在2019年擔任國民黨總統候選人時，對於F-16V戰機軍售案表示，在台灣海峽軍事力量失衡嚴重情況下，國軍除循序進行武器裝備汰舊換新外，建構新一代戰力有其必要性及急迫性，未來如擔任總統，也將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡「和平捍衛者」的角色。

韓國瑜進一步表示，台海和平穩定，百姓安居樂業，是他競選總統最根本、也是最首要的目標，而創造及維護兩岸和平，除了要有正確務實的大陸政策外，也要有堅強的軍事力量做為後盾。

韓國瑜當時認為，兩岸政策與國防政策是相輔相成的，缺一不可，可惜民進黨政府的兩岸政策與國防政策彼此矛盾，一方面製造兩岸對抗，另一方面再來強化軍事；他則主張兩岸和解與堅實國防，更能保障中華民國主權與安全，且各行各業才能興旺發展。

藍營曾選過總統和2028可能人選都支持軍購

不只韓國瑜競選總統時支持軍購案，曾和賴清德總統競選2024大選的新北市長侯友宜也拿出當初競選總統的政見，強調國防預算不低於GDP 3%，與行政院提出的1.25兆元版本差不多。更不要說國民黨2028總統熱門人選台中市長盧秀燕，3月30日就已表態，支持軍購特別預算8000億到1兆元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法