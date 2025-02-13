改善草莓病蟲害，苗縣推廣土壤消毒法。圖為大湖草莓。（記者蔡政珉攝）

2025/02/13 21:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉「草莓王國」美譽遠近馳名，不過，但去年11月至今年產季，受去年颱風、生長季陰天日數較多與病害影響，春節期間才迎來豐收期。為改善病蟲害影響草莓產量，苗栗農改場也推動土壤消毒法，希望協助果農。

大湖等草莓產區果農長期反映，草莓遭受病蟲害，導致產量變動。苗栗農改場則推出厭氧土壤消毒法、氰氮化鈣法等方式協助農民，並找果園示範，盼能協助農民降低草莓病蟲害。

請繼續往下閱讀...

苗栗農改場表示，厭氧土壤消毒法先在5月下旬草莓季採收後，拔除病殘株帶離田區， 等到8月上旬翻耕打鬆田土，之後透過拉水帶以塑膠布覆蓋田區表面，再以重物固定，之後將糖蜜（每分地600至900公斤）於大水缸稀釋4倍後，以水帶系統噴於田區至淹水狀態維持至少1個月。

之後果農再於10月上旬加入（含有益微生物，如木黴菌）的國產推薦基肥回補土壤有益微生物，並且再度翻耕打鬆田土，10月中旬則維持作畦與定植，並以有益微生物澆灌冠部至少一次，後續可稀釋後用水帶施用每周一次，可預防草莓萎凋病發生。

至於氰氮化鈣法則將氰氮化鈣（每分地100公斤）均勻撒布於田區，利用水先將栽種草莓的土壤澆濕後，切記撒佈前24小時勿飲酒。可選用稻草、木屑菇包加上米糠等有機質配合。

然後果農再翻耕打鬆田土、拉水帶以塑膠布覆蓋田區表面並以重物固定後，透過太陽照射兩個月，期間記得水帶持續給水並保持土壤濕潤狀態，後續處理方式和厭氧土壤消毒法相似。

苗栗農改場指出，土壤消毒法主要針對常見病害如炭疽病、葉枯病、萎凋病與角斑病等，避免草莓染上土壤中病菌因而枯死。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法