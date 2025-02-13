目前花開僅1成 學甲蜀葵花節開幕延期

因過年後氣溫低，學甲蜀葵花目前花開只約1成。（記者楊金城攝）

2025/02/13 16:59

〔記者楊金城／台南報導〕人算不如天算！因過年後氣溫低，學甲蜀葵花目前花開只約1成，今天（13日）花田還因春雨積水，公所派人抽水救花，學甲蜀葵花節並從原訂228連假延後到3月15日開幕。

學甲蜀葵花節、西瓜節、虱目魚節3大產業活動中，就以蜀葵花節最早登場、遊客人數最多，每年都吸引超過10萬人次到訪，成為具學甲特色的台南亮點活動，帶動學甲觀光和產業。學甲光華社區多年來栽種蜀葵花很有心得，採種、育苗也自己來，去年9月育苗，10月下旬種植。

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學甲區長張明寶指出，蜀葵花在春節前的生長良好，白天天氣不錯，公所預估花期可在228連假綻放，原本預計2月28日開幕，但年後遇上低溫、春雨，花期延後，蜀葵花節開幕只能延後至3月15日舉辦。

社區並在蜀葵花田的周邊栽種火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜花、萬壽菊及百日草等花種，蜀葵花和草花合計種植2.6公頃，盛開時萬紫千紅，花海漂亮。

公所指出，第12年舉辦的學甲蜀葵花節，同樣搭配花燈增加賞花可看性，將設置彩鳳騰飛、龍遊花海、摩斯拉主燈及各式花燈。3月15日開幕將安排武術、樂團等表演，現場還有兒童寫生比賽及蜀葵花撲滿彩繪、拼貼手提袋DIY等活動。

學甲蜀葵花節的草花田區積水，趕緊排水。（記者楊金城攝）

學甲蜀葵花的草花田間積水。（記者楊金城攝）

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