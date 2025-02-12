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    台灣燈會這裡打卡送平安米 「桃園好農市集」好玩好拍好吃又好康

    「桃園好農市集」不只是「市集」，更是一個最「平安福氣」燈區，打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。 （記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」不只是「市集」，更是一個最「平安福氣」燈區，打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。 （記者李容萍攝）

    2025/02/12 23:34

    〔記者李容萍／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園今天元宵節開幕，天公不作美細雨不斷，仍吸引許多人湧入賞燈，桃園市農業局在機捷A19高鐵桃園站、高鐵站前東路及青山路口的主燈旁邊規劃「桃園好農市集」，不只是買買逛逛，更是最「平安福氣」燈區，打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。

    農業局長陳冠義說，想要今年過好年，來「桃園好農市集」就對了，首先先到掌管農業的「五穀神農門」，經過神農門讓你新的一年平平安安、收穫滿滿；「草花之都門」有彩色海芋、蓮花、百合等各種燈光花朵，還有「桃花光廊」，桃花、桃子光彩連綿從天而降；以及桃園可愛吉祥物「阿桃」就在門口「桃禮（你）歡喜」，「元宵團園」以桃園吉祥物「阿園」為主角，全家一起來和元宵燈組拍照，吃湯圓、慶團圓。

    燈區「金牌農村」燈組可以待雞窩裡，和發亮的光蛋合照，假裝自已是剛被孵化的小雞；「智慧農耕門」以農夫形象為主題的入口意象，結合智慧澆灌等科技運用，展現桃園推動智慧農業的成果；還有「農情蜜意」告白燈組，走訪桃園好農市集燈區招得好人緣，人脈、桃花運綿延不絕。

    陳冠義說，桃園好農市集有40攤特色攤位，許多桃園青農現場販售農特產品，如古風茶創、添丁養生黑木耳、日生蜂園、双霖茶莊、桃園市養豬協會、快樂神氣蛋、農夫人檸檬、新屋區九斗及永興社區發展協會等，展售桃園有機蔬菜、仙草茶、苦茶油、韭菜餅、蜂蜜、丹森粉、手沖咖啡、有機高山茶、客家菜包麻糬、復興區竹筒飯、黑豬肉香腸肉乾、友善雞蛋，還有來自外縣市雲林三結鄉農村再生協會、雲林北港鎮及褒忠鄉農會、屏東有機咖啡及台東雲州農園等一同前來設攤。

    假日還有黑豬肉免費吃、一元競標、川劇變臉秀、魔術秀等好康活動，拍照打卡每天都有限量神農平安米發送，詳情可上「桃園好農」粉絲專頁查詢。

    來「桃園好農市集」就對了，首先先到掌管農業的「五穀神農門」。（記者李容萍攝）

    來「桃園好農市集」就對了，首先先到掌管農業的「五穀神農門」。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」打造超過20組桃園農業特色美拍燈組。（記者李容萍攝）

    桃園好農市集有40攤特色攤位。（記者李容萍攝）

    桃園好農市集有40攤特色攤位。（記者李容萍攝）

    桃園好農市集有40攤特色攤位。（記者李容萍攝）

    桃園好農市集有40攤特色攤位。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」活動開跑。（記者李容萍攝）

    「桃園好農市集」活動開跑。（記者李容萍攝）

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