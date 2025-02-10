新北國中技藝競賽 設計職群增AI數位圖文創作

參與競賽的選手利用ChatGPT等工具練習AI生成圖片。（新北教育局提供）

2025/02/10 15:09

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市國中技藝教育競賽3月3日至9日登場，競賽主題涵蓋13職群及36個項目，市府教育局長張明文今天表示，今年首度在設計職群中，新增AI數位圖文創作項目，鼓勵學生運用人工智慧（AI）軟體，展現創意與應用技能，「與其消極防堵不當使用AI，不如納入學習課程並且教導正確使用規範」。

競賽職群中，原本已有基礎描繪、設計基礎、電腦繪圖、珠寶金銀細工、陶藝項目；新增第6項AI數位圖文創作，承辦學校為汐止區樟樹國際實中，校長陳浩然指出，在選手訓練期間，看見參賽學生運用生成式AI工具ChatGPT、Image Creator in Bing等，挑戰完成3張劇情連貫、搭配700字故事的圖像設計作品，內容包含角色、場景設計與永續發展相關物件。

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參與AI組別的淡水區正德國中學生戴榤倫、陳品璇說，首度使用AI生成程式，看似容易其實不然，需要時間熟悉操作及思考多元問題，如故事精采度、指令準不準確或太複雜等，都會影響到最後的結果，考驗操作技術、寫作功夫與邏輯思辯與整體融會貫通的能力。

市府每年挹注6千萬元補助80所國中，開設國中技藝教育班，培育學生進行職業試探，參與國中技藝競賽者，於新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學可加分，並有機會在技優甄審及實用技能學程等專屬入學管道取得門票，另透過金手培育機制，挑戰全國技能競賽。

國際技能競賽組織常務理事林三貴補充，國際間日趨重視青少年專業發展，讓學生從競賽中對學習技能產生興趣，為擴大競賽層次，全國技能競賽增列青少年組，並且協助國中技藝競賽前3名可參加勞動部舉辦的全國青少年技能競賽，今年亞洲技能競賽也納入青少年組別。

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