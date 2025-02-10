宜蘭、羅東轉運站周邊22處路口交通號誌，將辦理「時制重整」。（記者游明金攝）

2025/02/10 15:04

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣智慧運輸系統」計畫，1月初獲中央補助3325萬元，將辦理宜蘭、羅東轉運站周邊幹道交通號誌「時制重整」；台七丙線10處路口將調整為「動態號誌」。此外，縣內將選擇3處路口，試辦行人智慧安全路口，預計明年3月上路實施。

縣府交通處指出，宜蘭轉運站周邊有校舍路平交道、宜蘭火車站、陽明交通大學附設醫院，交通動態繁雜，行人穿越馬路，車輛停等或行駛紅綠燈，都覺得綠燈太短，紅燈太長，宜轉路口號誌的變換週期約120秒，羅東轉運站路口號誌也有類似問題，週期約130秒。

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為了改善宜轉與羅轉交通問題，縣府決定針對宜轉周邊的林森路、校舍路等7處路口，以及羅轉周邊的光榮路、傳藝路等15處路口進行交通號誌「時制重整」。縣府表示，將針對各路口的交通量精細分析，但如果秒數拉長，另一端等的時間就要更久，用路人必須體諒與適應。

另，羅東鎮中山路、敬業路口到冬山鄉廣興路529巷的台七丙線路段，平常有北成國小、羅東高商、羅東高工等上下學接送的車潮；假日有前往梅花湖等景區與美食小吃的旅遊車流，沿途常有違規停車與車道平衡問題。縣府將把台七丙10處路口調整為「動態號誌」，藉由系統自行偵測現場車流與交通狀況，調整號誌秒數週期。

宜蘭市泰山路、女中路與金六結路；中山路、舊城南路與神農路等多岔路口，常造成交通瓶頸，縣府也將改為「動態號誌」因應，降低道路延滯情形，順暢交通。

計畫的另一個重點是「行人智慧安全路口」建置，縣府將在縣內挑選行人通行量高的3個路口示辦，透過AI影像辨識延長行人通行時間，提升行人安全。最後是在國5蘇澳交流道增設「國道即時易壅塞資訊系統」，在交流道周邊選擇4處偵測點位偵測。

縣府在1月初獲中央補助3325萬元，縣府將自籌369萬元配合款，總經費3694萬元，目前已在辦理採購契約簽訂，預訂年底提送成效報告書，明年3月完成啟用。

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