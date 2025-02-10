南市平實營區714坪招租抵費地 租期2年

台南市地政局今起公告招標平實營區平實段17地號土地。（南市地政局提供）

2025/02/10 15:03

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市蛋黃區的東區與永康區交界平實營區，是未來集商業、交通集文教新都心，地政局今公告招標1筆714坪住宅區抵費地，預期將吸引很多買家探詢。公告招標日期到3月3日，3月4日開標，租期2年可續約1次。

本次推出之土地，位於東區精華地帶，鄰近縱貫公路（中華東路一段），一旁即為平實公園，鄰近國立成功大學醫學院附設醫院及高雄榮民總醫院台南分院，且亦有南紡購物中心及台南國賓影城等，周邊生活機能良好，公共設施完善。

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地政局長陳淑美表示，台南市第2期平實營區市地重劃區已重劃完成多時，開發面積約42.4公頃，區內除了有7公頃的平實公園外，位於重劃區西北側的車專區已規劃做為平實綜合轉運站使用，未來將有客運轉運站、捷運藍線及綠線通過。

目前重劃區內商業活動已日漸活絡起來，平實公園內已有市府委外經營的日式麵包坊及咖啡簡餐廳，故本次地政局採取公開標租之多元處分方式，期望藉此活化市有土地，促進土地利用。

本次辦理標租地抵費地平實段17地號土地，該土地地貌為周邊有多棵大樹，中間為空地的型態，地政局為增加各界承租意願，以現況空地部分辦理標租，面積約為2360.08平方公尺，為維持既有林相生態，於租賃期間就該土地上之樹木及地面環境清潔負有管理及維護義務，不得任意遷移及砍伐該樹木；本次標租土地之租期為2年，承租人於租期屆滿前6個月得向本局申請續約，並以1次為限。

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