為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投名間鄉受天宮元宵擔米糕桃 300人挑擔 8888斤主桃祝壽再分桃

    名間鄉受天宮擔米糕桃向天官祝壽活動，今年元宵節下午舉辦，宮方10日開記者會，主委陳登岳（左2）與與會來賓合切米糕桃，並宣布活動主桃重達8888台斤。（記者陳鳳麗攝）

    名間鄉受天宮擔米糕桃向天官祝壽活動，今年元宵節下午舉辦，宮方10日開記者會，主委陳登岳（左2）與與會來賓合切米糕桃，並宣布活動主桃重達8888台斤。（記者陳鳳麗攝）

    2025/02/10 13:35

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉受天宮「擔米糕桃」活動，是中部知名元宵活動，因疫情曾停辦3年，今年以「米糕賀天官，福滿迎元宵」為主題，宮方今天宣布，元宵節將有300多人挑擔走500公尺到廟埕，再為8888斤米糕桃揭桃、祝壽後，發送8兩的米糕桃給參與信眾，讓其帶回家給家人呷平安。

    有368年歷史的名間鄉松柏嶺受天宮，舉辦2、30年的元宵節「擔米糕桃」活動，因新冠肺炎曾停辦3年，去年才恢復舉辦，今年宮方將盛大舉辦，宮方今天舉行記者會宣傳，邀請全台的信眾、遊客在元宵節下午來參與。

    受天宮主委陳登岳指出，元宵節是天官生日，以米糕桃為天官祝壽，而擔米糕桃活動，除有傳承之意，也弘揚天官大帝「賜福人間、祈願平安」的精神，今年事先徵求挑擔的勇士，已有300多人報名，元宵節下午這些挑擔勇士會在鄉長陳翰立等人率領下，從第一停車場走到廟埕，再由縣長許淑華等人揭桃，並為天官祝壽。

    陳登岳說，今年的主桃有8888台斤，揭桃祝壽儀式後，發送8兩的米糕給參與祝壽的信眾。當晚還舉辦「財蛇納福」元宵晚會，現場將發放限量蛇年造型提燈、應援螢光棒，晚會將由老牌歌手黃西田。人氣網紅歌手少康與宥翔等人表演。

    受天宮擔米糕桃向天官祝壽活動，元宵節下午會有揭桃祝壽儀式，10日有象徵性蒸籠的揭桃儀式。（記者陳鳳麗攝）

    受天宮擔米糕桃向天官祝壽活動，元宵節下午會有揭桃祝壽儀式，10日有象徵性蒸籠的揭桃儀式。（記者陳鳳麗攝）

    名間鄉擔米糕桃活動，因疫情停辦3年，去年眾人擔米糕桃，隊伍浩浩蕩蕩。（資料照，記者劉濱銓攝）（記者陳鳳麗攝）

    名間鄉擔米糕桃活動，因疫情停辦3年，去年眾人擔米糕桃，隊伍浩浩蕩蕩。（資料照，記者劉濱銓攝）（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播