南投名間鄉受天宮元宵擔米糕桃 300人挑擔 8888斤主桃祝壽再分桃

名間鄉受天宮擔米糕桃向天官祝壽活動，今年元宵節下午舉辦，宮方10日開記者會，主委陳登岳（左2）與與會來賓合切米糕桃，並宣布活動主桃重達8888台斤。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/10 13:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉受天宮「擔米糕桃」活動，是中部知名元宵活動，因疫情曾停辦3年，今年以「米糕賀天官，福滿迎元宵」為主題，宮方今天宣布，元宵節將有300多人挑擔走500公尺到廟埕，再為8888斤米糕桃揭桃、祝壽後，發送8兩的米糕桃給參與信眾，讓其帶回家給家人呷平安。

有368年歷史的名間鄉松柏嶺受天宮，舉辦2、30年的元宵節「擔米糕桃」活動，因新冠肺炎曾停辦3年，去年才恢復舉辦，今年宮方將盛大舉辦，宮方今天舉行記者會宣傳，邀請全台的信眾、遊客在元宵節下午來參與。

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受天宮主委陳登岳指出，元宵節是天官生日，以米糕桃為天官祝壽，而擔米糕桃活動，除有傳承之意，也弘揚天官大帝「賜福人間、祈願平安」的精神，今年事先徵求挑擔的勇士，已有300多人報名，元宵節下午這些挑擔勇士會在鄉長陳翰立等人率領下，從第一停車場走到廟埕，再由縣長許淑華等人揭桃，並為天官祝壽。

陳登岳說，今年的主桃有8888台斤，揭桃祝壽儀式後，發送8兩的米糕給參與祝壽的信眾。當晚還舉辦「財蛇納福」元宵晚會，現場將發放限量蛇年造型提燈、應援螢光棒，晚會將由老牌歌手黃西田。人氣網紅歌手少康與宥翔等人表演。

受天宮擔米糕桃向天官祝壽活動，元宵節下午會有揭桃祝壽儀式，10日有象徵性蒸籠的揭桃儀式。（記者陳鳳麗攝）

名間鄉擔米糕桃活動，因疫情停辦3年，去年眾人擔米糕桃，隊伍浩浩蕩蕩。（資料照，記者劉濱銓攝）（記者陳鳳麗攝）

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