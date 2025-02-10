寒流發威！妹子自爆「一週沒洗澡」 全網傻眼：太髒了吧......

Dcard一名女網友坦言冬天寒冷，她可以長達一週沒洗澡掀起熱議。示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2025/02/10 13:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到寒流冷空氣以及輻射冷卻作用影響，今（10日）清晨本島平地最低溫出現在苗栗三灣大河僅5.2度。不過，冷空氣影響逐漸減弱，今、明（11日）氣溫逐步回升，各地高溫可望回升至25度。一名妹子自爆，天氣寒冷讓她對洗澡卻步，透露自己長達一週時間不曾洗澡，僅擦拭重要部位，讓許多網友紛紛傻眼直呼「胎哥！」。

一名網友近日在社群論壇「Dcard」發文表示，由於最近寒流來襲實在太冷，她已經一個禮拜沒有洗澡，只有擦拭下體及腋下，並好奇詢問「有人也是這樣的嗎？」

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貼文一出，立即掀起熱烈討論，不少網友紛紛直呼，「太髒了吧」、「沒有⋯只有你」、「感覺這篇文有味道 ，我甚至覺得擦的那條毛巾好噁，用擦的根本就擦不乾淨，沒有真正清潔到」、「完全不行，我再冷都是每天洗澡洗頭」。

有些網友則建議，「可以報名健身房，裡面洗澡超溫暖，也可以去中式、泰式按摩洗澡，不要這樣子窩在被窩生細菌」、「下面請至少用水洗吧，用擦的不怕感染嗎？如果怕冷，進浴室先不要脫衣服，把蓮蓬頭開熱水，往浴室角落灑熱水，讓水蒸氣充滿浴室，再開始脫衣洗澡，這樣就比較不那麼冷了」

不過，也有部分網友支持原Po做法，「我也是冬天好幾天才洗一次，因為皮膚太乾了，洗完要癢好幾天，所以我只有把重點部位水洗一下而已，其他部分濕毛巾擦一擦就好。我這是有問過皮膚科醫師喔，醫生也是說若會冬季乾癢，兩三天洗一次就可以了」

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