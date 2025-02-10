雲林「創新事業補助計畫」開跑 最高得申請100萬

洪正欣申請農業創新示範計畫獲100萬補助，導入芽菜培植系統，24小時全時環境控制，可減少9成勞動成本，且產量可提高20％。 （記者李文德攝）

2025/02/10 13:40

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣務農人口近半，卻面臨人力老化、缺工、氣候等問題，農業型態待轉型。雲林縣府今日開始啟動「智慧農業創新事業補助計畫」，有意願建置、擴增智慧農業相關設備者得申請，農業設備最高補助30萬、創新農業計畫得補助100萬。

雲林縣直接、間接農業行為人口近縣內半數，目前縣內農林漁牧年產值突破936億元，位居全國之冠。為提升農業生產技術，縣府啟動112年底推動「智慧農業創新事業補助計畫」，迄今已成功為13位農民建置智慧農業設備，累計補助逾500萬。

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今年度補助計畫即日起至3月24日開放申請，雲林縣長張麗善、縣農會總幹事陳志揚、縣府農業處長魏勝德等人出席啟動記者會，更有8位農民受補助農民擺攤，現身說法。

北港宏昇芽菜總經理洪正欣指出，向縣府申請農業創新示範計畫獲100萬補助，導入芽菜培植系統，可24小時全時環境控制，包括水分、濕溫度等可遠端控制，比以往每3小時就要巡視耗費人力，更能減少9成勞動成本，且產量可提高20％。

古坑小農賴永興表示，茶園、咖啡園都在草嶺，以往園內設備有問題，就得花費近2小時車程處理，申請智慧農業設備補助，建置智慧噴灌系統，可遠端行動監控外，更能省去8成人力成本。

魏勝德表示，補助計畫分「智慧農業設備」「智慧農業創新事業示範計畫」，兩項計畫都可補助50％額度，最高補助上限分別為30、100萬元，計畫通過審核後，除提供補助外，更將定期前往每案視察，即時與農民溝通找尋問題，盼每案申請者都可成為模板，讓更多人願意踏入智慧農業。

張麗善表示，農業面臨人力老化、缺工、極端氣候3大挑戰，科技成為農業未來發展趨勢，鼓勵農民踴躍提案，將傳統農業與現代科技結合。

雲林縣府啟動「智慧農業創新事業補助計畫」，有意願建置、擴增智慧農業相關設備者得申請，農業設備最高補助30萬、創新農業計畫得補助100萬。 （記者李文德攝）

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