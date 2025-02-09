台南金虎爺會慨捐生活物資 東區169困境戶受惠

南市議員曾之婕（中者）號召曾順良之友會與府城聖巡堂台南金虎爺會慨捐日用食品物資送給東區169戶低收家庭。（記者王俊忠攝）

2025/02/09 12:41

〔記者王俊忠／台南報導〕在春節過年後，台南社會角落仍有許多家庭生活仍陷入困境，府城聖巡堂台南金虎爺會、市議員曾之婕、曾順良之友會與東區公所，在春節過後仍伸出援手，捐贈日用生活物資給東區需要援助的困境家庭，共有169戶1、2款低收入戶受惠。

府城聖巡堂台南金虎爺會、市議員曾之婕、曾順良之友會與東區公所指出，此次捐贈物資包括白米、麵食、沙拉油和乾糧等，都是由府城聖巡堂台南金虎爺會與曾順良之友會聯合提供，幫助東區低收入家庭填補日常生活飲食所需。

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曾之婕表示，春節期間許多家庭都是歡聲笑語，到處充滿歡樂過年味，但仍有一些困境家庭為了過年後的生活開銷發愁，所以央請金虎爺會及良友會出手援助。東區區長黃炳元也說，希望藉由這捐助、減輕困境家庭負擔，讓低收家庭在過年後生活能持續安定。

曾之婕並說，府城聖巡堂台南金虎爺會在東區一直扮演安定人心的角色，持續關懷及捐贈物資給東區弱勢家庭，多年來善行義舉未間斷，東區受助對象在2月7、8、10、11日的4天上午9時至下午6時，都可到曾之婕服務處領取生活物資。

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