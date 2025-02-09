北市學校無室內活動空間光電球場成效差 曾獻瑩：別讓運動權益被綁架

圖為芳和國中光電球場。（教育局提供）

2025/02/09 13:15

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市下雨頻繁，學生常因雨暫停戶外活動。北市議員曾獻瑩指，北市許多學校無室內活動空間，導致學生雨天僅能擠在走廊、川堂活動，無法正常運動。北市教育局雖推動光電球場計畫，但北市日照不足，推動成效也差，他呼籲教育局編列預算協助學校建置風雨球場，別讓學生運動權益被光電議題綁架。

教育局表示，已編列預算推動設置校園風雨球場，學校可選擇建設風雨球場或光電球場；教育局表示，由民間出資興建「太陽光電球場」，也是可提供學校設置風雨球場的選擇。教育局，去年已完成士林高商、懷生國中、明道國小、大安國小等4校風雨球場設置，今年還會持續推動麗山國中、內湖高工、興華國小、辛亥國小、大佳國小、大直高中及蘭州國中等7校設置。

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曾獻瑩指，台北市一年約有179天下雨，不少學校因缺乏風雨球場，體育課及社團活動受影響。也有家長反映，即便學校有活動中心，仍無法滿足全校學生雨天運動需求，孩童長時間缺乏戶外運動機會，影響身心發展。他調閱資料發現，目前北市仍有33校無室內活動空間，或者即便有也不大，學生在雨天僅能擠在走廊、川堂活動，甚至只能觀看影片，無法正常運動。

曾獻瑩指出，許多家長多次向校方詢問是否能向教育局申請風雨球場經費，但校方回應學校「已設有活動中心」此不符合教育局補助標準。另外，教育部推動太陽能光電風雨球場政策，由業者出資興建，讓學生享有遮陽避雨的運動空間，同時透過賣電回饋學校經費，但北市地狹人稠，學校緊鄰住宅區，民眾接受度低，且北部日照不足，發電效益遠不如南部，也削弱廠商投資意願，北市去年也僅推動了四間學校。

曾獻瑩也提到，文山區學校曾試圖推動光電風雨球場計畫，但因遭到居民強烈反對，難以推行。居民認為光電設施不僅影響校園景觀，還可能帶來反光。關渡國中的光電風雨球場也曾因光電板反光引民怨，最終被迫在光電板上加上黑色薄網、綠色薄膜，影響發電效能。

曾獻瑩認為，學生運動權益跟光電板的建置應脫鉤，風雨球場與光電板分開處理，教育局應編預算協助學校建置風雨球場，別讓學生運動權益被光電議題綁架。

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