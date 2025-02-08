北捷文湖線晚間號誌異常！民眾遇「急煞」驚魂：像新手開手排

台北捷運文湖線今（8）日晚間8時5分傳出號誌異常，引發列車多次急煞車、車門未對齊車站等狀況。（圖擷取自Threads）

2025/02/08 23:15

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運文湖線今（8）日晚間8時5分傳出號誌異常，引發列車多次急煞車，影響許多搭乘捷運的民眾。北捷公司表示，目前全線運行時間延長，相關單位已派遣維修人員進行檢修，並調整班距以減少影響。

一名網友在Threads上分享災情表示，「20:07左右文湖線號誌異常，前一班往動物園方向的車門開開關關，站務人員阻止我們上車，而後等了20分鐘左右才終於搭上捷運，開很慢或突然停靠就算了，快到松山機場時還突然急煞，嚇到車廂內一堆人，門開後一堆人從松山機場下車」

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另外，有許多網友描述過程，「剛剛還停著不動剛好在機場前，開始行駛後邊頓邊開，很像是汽車踩煞車的那種，偏偏還是機場下面那段」、「本來應該15分鐘的車程現在應該已到家，結果每站都停3分鐘，還在松山機場半路急煞停下」、「我從南京復興站上車，一路走走停停，偶爾急煞，乘客全倒，幸好沒有受傷。我搭到松山車站立馬跳下車，捷運門甚至沒對準」；「開得像新手開手排，急停急煞，還有像離合器操作不當，直接一啟動又停嚇死」。

也有不少網友嚇到換車，「各種急煞真的承受不住，立刻下一站下車轉乘公車（辛苦捷運和檢修人員了）」、「8點24分左右松山機場有急煞嚇到了，坐到大直趕快換公車」。

對此，北捷公司發表聲明，指出異常發生在中山國中站至文德站之間，目前系統運行時間已延長，維修人員正在進行檢修。為減少對乘客的影響，行控中心加強了車站廣播與人員引導，同時進行列車調度與彈性調整班距的措施。

此外，北捷公司也透過「台北捷運Go App」及官網公告相關資訊，提醒旅客如有票證或退費問題，可至詢問處或官方網站查詢處理方式。

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