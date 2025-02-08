永和燈會蛇舞春光 2600盞彩繪燈籠照亮仁愛公園

新北市「永和燈會」以2600盞彩繪燈籠和600張圖畫紙燈籠妝點，搭配週末音樂會在永和區仁愛公園飆舞廣場登場。（記者翁聿煌攝）

2025/02/08 22:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區公所主辦「永和燈會」以2600盞彩繪燈籠，和小朋友用心繪製的600張圖畫紙燈籠妝點，將夜間幻化成多彩多姿的樂園，從8日起至16日在永和區仁愛公園飆舞廣場登場，搭配週末音樂會，用繪畫與音樂交織而成「聽得見的色彩，看得見的聲音」，歡迎市民朋友前來觀賞。

永和區長周慶珍說，圖畫紙燈籠以圓柱造型展出，小朋友畫出自己對於「減碳愛地球、永和的夏天」的想法，各種節能減碳的作法、環保與不環保的後果對比，立體的烏龜和海浪有著發人深思的童趣；還有立體的拉布布、小小兵、忍者亂太郎、書法蘭亭序及蝶谷巴特裝飾等各種不同創作方式的彩繪燈籠，並特別邀請店街里專業水墨國畫大師繪製大燈籠，既保留了文化的傳承，也注入了創新活力。

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另外在2月8日及15日週六晚上7點，分別由曾在全國學生音樂比賽榮獲佳績的福和國中管弦樂團及網溪國小弦樂團，精彩演出，9天的燈會活動展期自2月8日晚上7時點燈，每日下午5點至晚上9點半點亮燈籠，晝夜形成不同的氛圍，歡迎民眾把握時間前往觀賞。更多活動詳情及內容可到「新北市永和區公所-和平之鴿」臉書粉絲專頁查詢。

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