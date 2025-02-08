台南十鼓魔法屾林市集登場 時空魔花、魔域王座超好拍
魔域王座讓遊客彷彿置身魔法世界。（記者劉婉君攝）
〔記者劉婉君／台南報導〕台南仁德十鼓文創園區2025魔法屾林市集今（8日）起登場，百年糖廠化身魔法世界，除了有6大主題展區，匯集超過200組國內外品牌，園區內近2年打造的新景點時空魔花、魔域王座，更是熱門人氣拍照點。
魔法屾林市集今年邁入第3屆，於8、9日及14、15、16日在十鼓文創園區展開，穿梭在園區間，有時還會與魔法裝扮的民眾或工作人員擦身而過。
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園區今年新推出的「時空魔花」，巧妙融入工業遺產與光影，營造出令人驚艷的視覺感官體驗，吸引參觀民眾駐足拍照。
「魔域王座」則讓遊客彷佛置身魔法世界，坐在王座上拍照，挑高的書牆，更猶如王者居高臨下。
市集設有精靈村、闇黑森林、魔法工廠、魔法車站、魔法道具街等多個主題，還有黑角域魔法拍賣會，限量的魔法學院派對魔法餐桌，所有場次更早已被搶購一空。
台南十鼓文創園區2025魔法屾林市集登場。（記者劉婉君攝）
新景點「時空魔花」也是遊客拍照熱點。（記者劉婉君攝）
「時空魔花」是遊客拍照新熱點。（記者劉婉君攝）
台南十鼓文創園區2025魔法屾林市集登場。（記者劉婉君攝）
新景點「時空魔花」也是遊客拍照熱點。（記者劉婉君攝）
台南十鼓文創園區2025魔法屾林市集登場。（記者劉婉君攝）
台南十鼓文創園區2025魔法屾林市集登場。（記者劉婉君攝）