中台灣燈會「女媧」主燈正式蛇出來！盧秀燕改口喊：最美女神好辣

中台灣元宵燈會「蛇現幸福」今晚在台中市中央公園登場，主燈「女媧」正式點亮。（記者廖耀東攝）

2025/02/08 20:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2025中台灣元宵燈會今晚在中央公園開幕，市長盧秀燕正式點燈，展開16天展期，今年以人首蛇身的創世女神「女媧」為主燈，被民眾評為「醜出新高度」，未演先轟動，盧秀燕也喊「醜美」，今天點燈後，她改回喊「好辣，全國最美的主燈女神」。女媧主燈每半小時整點展演，整座蛇身會往前移動，結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場。

中台灣元宵燈會今晚7時在台中中央公園正式登場，主燈「蛇現幸福」女媧號稱全台唯一會「蛇（踅）」出來的主燈，不同於傳統生肖主燈設計，今年以人首蛇身的創世女神「女媧」為主燈，有別以往的動物生肖外型，巧妙結合傳統的布袋戲臉譜，精細機械動態及滑輪結構的擬人化主燈，讓主燈可以「整座往前移動」，整個蛇身爬行在中央公園的土坡上，以沉浸式賞燈體驗，進入女媧庇佑的奇幻空間，打造全新視覺。

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盧秀燕今晚帶領市府團隊與立委、議員共同點燈，有省話女王之稱的她致辭說，燈會很精采，她致辭僅1分鐘，讓大家衝去主題燈區，好好逛燈會，今年慶祝中台灣元宵燈會25週年，非常精彩好看，創下空前歷史，請大家親自來看，是全國最精彩的燈會。

她說，中央公園廣達27公頃，全台市區最大公園，布燈地區有15到20公頭，全台燈會占地最大之一，所一天看不完，可以來1天、2天、3天，看不厭倦，也說這兩天有點冷，但燈會太精彩好看，會忘記寒冷，能與所愛的人攜手抱緊緊來逛，感情生溫，更溫暖。

盧秀燕受訪說，今天第一天看女媧主燈，「好辣，顏質超乎我想像，我覺得他是全國最美的主燈女神，如果不服氣，可以來PK！」對於之前也指稱女媧「醜美」，她改口說，之前看過其他縣市，因此覺得是全國最美，來看就知道了。她也說，已邀立法院長韓國瑜來參觀，昨天韓媽媽97歲，今天聚餐，因此下週會來參觀。

燈會今年也打造九大特色燈區搭配主題市集，由5局處攜手共創9大特色燈區，超過百組燈組，觀旅局「城市綠洲」、「舌尖上的趣味」、「群蛇共舞」、「蛇麼玩意」燈區，及建設局「時空狂想曲」燈區、農業局「海洋奇幻冒險」燈區、教育局「蛇畫故事」燈區、民政局「樂in LOVE」燈區，無論白天或是夜晚都超吸睛。每天更搭配有主題市集，在地青創「小蝸牛市集」合作燈會主題市集「蛇も市」，讓燈會不僅精彩好看，也可以好吃好逛又好買，另外小提燈「甜甜蛇」在活動期間每天在中央公園限量發放，下午3點半開放排隊，4點開始領取。

台中市長盧秀燕率外國來賓、市府團隊等人一同點燈。（記者廖耀東攝）

女媧主燈每半小時整點展演，整座蛇身會往前移動，結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕點亮中台灣元宵燈會主燈「女媧」，「醜美」改口喊「好辣，全國最美的主燈女神」。（記者蔡淑媛攝）

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