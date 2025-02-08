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    畫面絕美！1500顆燈籠森林亮起來 台南親子提燈找年味

    台南仁德成功里在虎山造林場點亮1500顆燈籠，親子一起提燈感受年味。（記者劉婉君攝）

    台南仁德成功里在虎山造林場點亮1500顆燈籠，親子一起提燈感受年味。（記者劉婉君攝）

    2025/02/08 19:59

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德成功里「點亮成功」活動，今年移師虎山造林場擴大舉辦，1500顆燈籠妝點溫馨年味，吸引不少親子一同參加，找回傳統過年的味道，活動將於明（9）日晚上落幕。

    仁德虎山國小後方的虎山造林場，農曆年前即在1500顆彩繪燈籠的布置下，營造出年節氛圍，台南今（8）日雖然受到冷氣團影響，晚間氣溫只有13度，仍有不少大小民眾到場參加「點亮成功」活動，有小朋友找到自己繪製的燈籠，開心地拉著家人一起欣賞。

    主辦單位現場並發送小提燈給參與的民眾，1對年輕父母帶著年幼兒女一同參加，「7年級」的爸爸說，距離上一次提燈籠，自己才6歲，和女兒同年紀，很開心可以和孩子一起體驗，直說「很有年味。」

    現場還有音樂表演、敲鐘祈福、當地廟宇的猜燈謎及擲筊求錢母等活動。明天活動最後1天，將於下午3時起至晚上10時止。

    台南仁德成功里在虎山造林場點亮1500顆燈籠。（記者劉婉君攝）

    台南仁德成功里在虎山造林場點亮1500顆燈籠。（記者劉婉君攝）

    台南仁德成功里在虎山造林場點亮1500顆燈籠。（記者劉婉君攝）

    台南仁德成功里在虎山造林場點亮1500顆燈籠。（記者劉婉君攝）

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