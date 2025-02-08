大S仙逝採樹葬 北市還有這些環保葬

台北市富德公墓樹葬園區詠愛園。（殯葬處提供）

2025/02/08 18:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕藝人「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本病逝，6日晚間其胞妹「小S」徐熙娣透過經紀人表示，大S骨灰將採樹葬，已向台北市政府申請。而台北市環保葬除了樹葬外，陽明山公墓也有「花葬區」，另也可向殯葬管理處申請聯合海葬，讓逝者回歸塵土，均不用收取額外費用；此外，由於目前公立納骨塔靈位滿載，殯葬管理處也鼓勵富德靈骨塔、陽明山靈骨塔、陽明山臻愛樓遷出骨灰、骨骸，並採環保葬可申請多元環保葬鼓勵金1至2萬元。

小S透過經紀人表示，家人以往就有聊過對生死看法，大S曾表示，如果有一天走了想要採環保樹葬，目前正申請中，大S的骨灰則暫時放置於家中，等申請到了就會把大S的骨灰回歸自然。

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北市殯葬處表示，樹葬是指將骨灰再研磨妥善處理後，裝入紙袋內，再將骨灰均勻灑入葬區穴位中，不立墓碑，不記亡者姓名，埋葬在樹木的根部。台北市自2007於富德公墓內闢建面積1.2公頃「詠愛園」樹葬區，提供6000個樹葬穴位；後於2015年、2017年增闢800、1100個樹葬穴位，園區兼具樹葬、環保、景觀及生態復育功能，植栽檀香柏、桂花、櫻花、玉蘭、南洋杉、落羽松、昭和櫻等喬木及各種灌木花卉。

2021年又啟用新樹葬園區，命名「落雨之丘」，面積7400平方公尺，共設8區8000個樹葬穴位，與「詠愛園」相鄰，園區位置地形開闊、視野良好，且落羽松環繞。

花葬與樹葬相同，將骨灰再研磨處理後，裝入紙袋內，再將骨灰均勻灑入葬區穴位中，不立墓碑，不記亡者姓名。台北市花葬區位於陽明山臻善園，於2013年啟用，園區面積8200平方公尺，設置18個葬區、5000個花葬穴位；2021年4月1日啟用「新設花葬區」，闢建面積約7800平方公尺，設置22個花葬區，新增7360個花葬穴位。目前面積共約1.6萬平方公尺，1萬2360個花葬穴位，花葬區內種植吉野櫻、八重櫻、流蘇、金毛杜鵑、平戶杜鵑、茶花、桂花等各種喬灌木及草花分別於四季盛開。

此外，台北市2003年起也首辦海葬，將亡者火化骨灰再研磨後用「環保棉紙袋」盛裝，置放於「安息盒」中，當船行駛至港口防波堤最外端向外延伸6000公尺海域，由家屬進行告別祈福，再將「安息盒」 伴隨鮮花及花瓣拋灑入海，於眾人默禱下，目送骨灰沉入海中，由於出海須視海象，殯葬處將安排聯合場次。

台北市環保葬申請需至懷愛館服務中心填寫申請書，並檢附申請人身分證影本、受葬者火化許可證或骨灰（骸）存放設施寄存遷出或墓地起掘許可證明正本，安排骨灰再研磨後就可由墓園管理員陪同埋葬；陪同海葬者，也需檢附身分證明文件影本，受限船舶容量，每一名額限2位家屬登船。

藝人大S春節期間仙逝，將採樹葬。（資料照）

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