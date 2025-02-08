嘉義蓋輕軌 市府再向中央喊話籲實現交通公平

嘉義輕軌藍線主線路線規劃圖。（嘉義縣議員姜梅紅提供）

2025/02/08 18:46

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嘉義市要中央負責蓋捷運 交通部打臉：各地都是自己辦的

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市政府向中央爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫（輕軌藍線）」，日前希望中央趕快兌現歷史承諾，認為捷運是中央職責，應由中央出資興建。交通部鐵道局最新回應，嘉義市府所稱歷史承諾，恐是對行政院當年函示有所誤解，建議嘉義市府參考其他縣市模式持續推動，後續也將提供相關協助。嘉義市府今天再向中央喊話，籲中央實現交通公平，依歷史承諾啟動輕軌藍線建設。

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鐵道局指出，有關嘉義市府所稱歷史承諾「請交通部依據行政院2005年同意高鐵嘉義站聯外BRT執行方案，續辦輕軌藍線建設計畫規畫及依路廊運量成長提輕軌計畫」一節。

鐵道局說，恐是嘉義市府對於行政院當年函示有所誤解，行政院2005年間已核定高鐵嘉義站聯外採BRT系統，至於行政院請交通部參考本路廊運量之成長情形，再適時提出輕軌計畫，係屬對於交通部後續協助地方政府將計畫提報行政院審查之提醒，並非要求交通部續辦輕軌計畫。

鐵道局認為，捷運建設原則屬地方權責，交通部對嘉義推動輕軌持樂見與支持態度，建議參考其他縣市模式持續推動，除已補助嘉義市府規劃經費1290萬元，後續也將提供相關協助。

嘉義市府今天再度強調，在政策、法律、公平性、事權執行及產業經濟發展等多元面向下，籲請中央實現交通公平，並依歷史承諾啟動輕軌藍線建設。

嘉義市府指出，目前營運中的高鐵車站，不論是與台鐵車站共站/共構的高鐵南港站、高鐵台北站、高鐵板橋站、高鐵苗栗站、高鐵台中站、高鐵左營站等6站，或是以台鐵支線串聯的高鐵新竹站（六家支線）、高鐵彰化站（興建中之田中支線）及高鐵台南站（沙崙支線）等3站，及機場捷運串聯的高鐵桃園站，上述高鐵車站聯外軌道系統無一非由中央主政興建，全國均有其一致性，中央主政興建的高鐵車站聯外軌道系統獨漏嘉義地區。

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