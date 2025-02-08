春節應景鯧魚、柑橘年後降價 「這項」反漲

春節過後許多應景商品價格回跌。（資料照）

2025/02/08 15:51

〔記者何玉華／台北報導〕台北市主計處公布春節後節慶商品物價變動情形，鯧魚需求減少，柑橘、蘿蔔及乾果則因部分業者及賣場降價促銷，價格下跌；豬肉則因優惠減少而價格上漲，雞肉、芥菜、糖果、年糕類及裝飾品類價格持平。

主計處訪查具春節代表性商品的零售價格，結果顯示，假期後3天（2月5日）與假期前3天（1月22日）相較，重要應景商品如鯧魚因需求減少，價格下跌16.07%；柑橘、蘿蔔及乾果因部分業者及賣場降價促銷，價格分別下跌7.43%、4.39%及0.16%；豬肉因部分賣場優惠減少，價格上漲0.44%；雞肉、芥菜、糖果、年糕類及裝飾品類價格則持平。

請繼續往下閱讀...

主計處就春節連續假期前30天、前3天與後3天價格變動分析，豬肉因年前需求增加、節後部分賣場結束優惠，因此價格持續上漲；蘿蔔價格因供量充裕而持續下跌；乾果類因促銷活動持續，價格也持續下跌；雞肉因部分賣場優惠持續，價格下跌後持平；芥菜接近年前供量充裕，價格下跌後持平；鯧魚、柑橘都因年節前後需求變動，價格先漲後跌。

主計處分析與前一年同期相較，芥菜、鯧魚、蘿蔔因供給減少，價格上漲；裝飾品、糖果、年糕類及乾果因進貨成本提高，價格也上漲；雞肉及豬肉因飼養成本增加導致價格上漲；柑橘則因部分業者增加促銷幅度，致價格下跌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法