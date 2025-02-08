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    炸寒單今年首炸 林昱珉加持成焦點

    眾人找機會與林昱珉合照。（記者劉人瑋攝）

    眾人找機會與林昱珉合照。（記者劉人瑋攝）

    2025/02/08 13:56

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今年「愛在元宵煙火晚會」好神煙火晚會，將於14日情人節登場，今早10時，主辦單位台東市公所舉行元宵節宣傳記者會，最矚目的來賓絕對就是12強國手林昱珉，縣長饒慶鈴、市長陳銘風共同頒予「台東之光」獎座。即使活動主角是炸寒單，但林昱珉自帶光環加持，頓時成另一個焦點。

    今天也是今年第一炸，但林昱珉在場，實在讓所有人很難將焦點從他身上移開，林瞬間成為眾人合照對象，坐得最近的饒慶鈴與陳銘風和台上來賓首先合照，台下一大眾炮手也趁著接近看台時輪流拜託簽名，直到活動結束，林昱珉上車前也被包圍合照，人氣極高。

    今日宣傳記者會於南京路市民廣場舉行，現場炮聲此起彼落，不僅有議員李建智率領的玄武堂團隊，表演熱鬧的「寒單第一炸」，鞭炮迸出的強光帶來四射炮屑和巨大聲響，原本聚攏的人群也無不走避，唯肉身寒單赤膊力扛炮火炸得一身傷，而民間相信，在炮火洗禮下才能去除一身霉運，帶來順利的一年。

    眾人找機會與林昱珉合照。（記者劉人瑋攝）

    眾人找機會與林昱珉合照。（記者劉人瑋攝）

    寒單爺今年首炸，火光四射十分震撼。（記者劉人瑋攝）

    寒單爺今年首炸，火光四射十分震撼。（記者劉人瑋攝）

    寒單爺今年首炸，火光四射十分震撼。（記者劉人瑋攝）

    寒單爺今年首炸，火光四射十分震撼。（記者劉人瑋攝）

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