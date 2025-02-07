守護路口行人安全！停止線、斑馬線距離加大 照明黃光改「白光」

路口照明要從黃燈改善為白燈。（交通部提供）

2025/02/07 19:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（7日）宣布，因應行人安全，路口停止線和行人穿越線距離從現在的1公尺到3公尺，延長為2公尺到3公尺，多給行人預留1公尺。另外，路口照明也要從黃燈改善為白燈。

陳世楷今天主持道安記者會，除了宣布要訂定汽車隔熱紙透光率指引，也公布路口改善兩項措施，目的都在改善行人安全，預計6月上路。陳世凱說，除了法規調整，也會要求地方政府落實，目前雖規定要距離1到3公尺，但仍有地方道路停止線和斑馬線距離不到1公尺、甚至只有短短50公分。

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陳世凱也提到，另一個要注意的就是路口照明，路口視線相當重要，特別是夜間，除省道路口優先改善，路口行穿線將優先做照明，一般道路的黃燈會改為白燈，顏色上有區別，亮度增加，可看到有行人通過。

陳世凱說，今年4月將有7處到10處路口會將黃燈光改為白燈光外，若成效良好，今年底前將擴大完成400處照明改善。

交通部路政及道安司長黃運貴補充，目前路口停止線和行穿線距離以1到3公尺為原則，因大型車結構高，會有視野死角，且有些縣市停止線和斑馬線距離低於1公尺。黃運貴說，根據蒐集國外資訊顯示，我國跟日本一樣，停止線與斑馬線距離為1到3公尺，有些國家規定至少3公尺，「本月會找各單位討論，若有共識會朝修法方向進行」。

陳世凱也被問及內閣好感度第一名，但仍被關注行人交通安全改善，他說，有關注到兒少數據有增加，因此對兒少和青少年無照駕駛要多更多努力，整體交通政策從過去車本交通要轉換到人本交通，「這兩、三年會非常關鍵，要做的事有千百項，每年都要設定重要目標，去年已完成799處路口改善、省道也完成2000處，今年在數據上會看到更大幅度改善」。

對於去年交通事故死傷數要降低7％的目標恐難達成，陳世凱說，交通改善是一個趨勢，初期改善幅度一定不會太大，要一步步改善，就硬體面、教育面等，對於停等行人習慣會漸漸擴大，不是用平均數來看，改善幅度與趨勢要一年比一年好。

停車線將拉長距離為行穿線的2到3公尺。（交通部提供）

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