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    後龍圳灌區採「供4停3」輪灌 1300公頃稻田受影響

    苗栗縣今年因水情不佳，致後龍溪流域水量驟減，致後龍圳灌區將採「供4停3」輪灌措施。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣今年因水情不佳，致後龍溪流域水量驟減，致後龍圳灌區將採「供4停3」輪灌措施。（記者張勳騰攝）

    2025/02/07 14:44

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕目前正值第一期稻作春耕，農業部農田水利署苗栗管理處今（7）日指出，因苗栗地區正值枯水期降雨情形不佳，致後龍溪水量驟減，已公告後龍圳灌區自24日上午9點起分前、後段二區域採「供四停三」輪流灌溉措施，約有1300公頃農田受到影響；農水署苗栗管理處副處長翁志成指出，這項輪灌措施，若後龍溪降下有效雨量，再進行調整。

    翁志成表示，因最近後龍溪流域未降下有效雨量，致後龍溪水量驟減，為有效利用後龍溪水源，後龍圳灌區前、後二區域將採「供四停三」輪灌措施，將有1300公頃的農田受到影響，供水期間主給水門，由後龍工作站派員管理，農民不得擅自開啟，違者依法辦理。不過，若遇後龍溪降下有效雨量，這項措施將再進行調整。

    翁志成指出，頭屋鄉明德水庫今天上午蓄水率達84.8％，蓄水量1061萬噸，水情比往年好，一期稻作春耕用水審慎樂觀。

    農業部農田水利署苗栗管理處，已公告後龍圳灌區，24日起將採「供4停3」輪灌措施。（記者張勳騰翻攝）

    農業部農田水利署苗栗管理處，已公告後龍圳灌區，24日起將採「供4停3」輪灌措施。（記者張勳騰翻攝）

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