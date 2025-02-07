全台家扶124場新春義賣 澎湖在外垵温王宮元宵廟會

澎湖家扶中心製作綠蠵龜提包，有好運歸來意味。（澎湖家扶中心提供）

2025/02/07 14:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕蛇prise！蛇麼攏賀！明（8）日起家扶基金會串聯全台各中心，辦理共124場「無窮世代新春義賣」，盼在新春開工送暖，助貧童喜迎新學期！澎湖家扶中心2月11日（二）至02月13日（四）於外垵温王宮元宵廟會現場進行「新春義賣」活動，所得將全數捐「無窮世代」。

澎湖家扶中心「無窮世代新春義賣」，於2/11（二）-2/13（四）晚間在外垵温王宮元宵廟會辦理，多款蛇年造型燈籠（每只50元）與家扶媽媽製作的海龜零錢包、海龜守護袋，歡迎大家來到攤位前，提燈籠、做愛心；來隻好運龜、乞求好運歸!

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澎湖家扶陳玉如主任表示，感謝弘益團購王安宇老闆捐贈1000個漂亮的蛇年燈籠；感謝外垵温王宮管理委員會及主委許建華提供元宵場地供家扶愛心義賣，非常感謝王安宇老闆及外垵温王宮管理委員會，用最接地氣、最實在的方式幫助澎湖的家庭，拋磚引玉，讓澎湖鄉親都能過個充滿愛與平安的元宵節！

（郵局劃撥帳號04560844，戶名:澎湖家扶中心，請註明「助學」）。

澎湖家扶中心蛇年燈籠，每個義賣50元。（澎湖家扶中心提供）

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